Itt lehet élőben nézni, ahogy a kilövőállásra helyezik az új Holdra szállást végző rakétát és űrhajót

A NASA jelen állás szerint 2025-ben, 53 évvel a legutolsó Apollo-küldetés után ismét űrhajósokat küld a Holdra. Az új Holdra szállást magába foglaló Artemis–3 missziót két esemény előzi meg: legkorábban 2022 májusában elindulhat első útjára az Orion űrhajó a Space Launch System (SLS) hordozórakétán, egyelőre legénység nélkül (Artemis–1), majd 2024 májusa környékén már négy űrhajóssal a fedélzetén lövik fel az Oriont (Artemis–2), amely ezúttal már eljut a Hold túlsó oldaláig, de 10 nap űrben töltött idő után hazahozza az űrhajósokat a Földre anélkül, hogy a Holdra léphetnének.

Most viszont egy még korábbi, de nem kevésbé fontos szakaszát láthatjuk az Artemis-programnak: a 2011 óta fejlesztett szupernehéz hordozórakéta, a New York-i Szabadság-szobornál is magasabb SLS az Orion űrhajóval együtt magyar idő szerint 2022. március 17-én késő este kezdi meg első útját az összeszerelő üzemtől a floridai Kennedy Űrközpont indítóállásáig. A 6,4 kilométeres út megtétele – egy óriási lánctalpas szállítójármű segítségével – a NASA becslése szerint 6–12 órát vesz majd igénybe, ami az SLS 2500 tonnás súlyát tekintve nem is meglepő.

A következő hetekben a tesztek utolsó köre jön, amelynek sikerén múlik, hogy elindulhat-e májusban a Hold felé az Artemis–1 misszió. Miután a rakétát rögzítik az indítóálláson, az SLS-Orionra még egy kritikus repülés előtti teszt vár – ez a tervek szerint április 3-án kezdődik, és körülbelül két napig tart. A főpróba során teljesen feltöltik az SLS üzemanyagtartályait szuperhideg folyékony hidrogén és folyékony oxigén hajtóanyaggal, majd egy szimulált indítási visszaszámlálást hajtanak végre, amit néhány másodperccel a rakéta hajtóműveinek beindulása előtt állítanak le.

A NASA Spaceflight csatornáján élőben lehet követni az SLS-Orion útját a kilövőállásig:

