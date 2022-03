Floridában átcsúszott egy törvény, amely a szülők jogaira hivatkozva heréli ki az iskolai szexedukációt

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Nem Magyarország az egyetlen hely, ahol a szexuális kisebbségek hátán felkapaszkodva igyekeznek előnyre szert tenni egyes politikai erők. Florida kormányzója, Ron DeSantis tegnap szentesítette aláírásával annak a törvénynek az állami szabályozásba való beiktatását, amely megtiltja, hogy az iskolai szexedukáció keretében a heteroszexuálistól eltérő szexuális orientációról vagy a születéskoritól eltérő nemi identitásról halljanak a tanulók. A korábban elfogadott és most szentesített törvény értelmében 9 éves korig egyáltalán nem lehet semmilyen szexuális felvilágosítást nyújtani az állami oktatási intézményekben. A felsőbb korosztályokban pedig megtiltja az „életkorilag vagy másképp helytelen” megközelítésekről való tájékoztatást.

A törvény sokak szerint azért is adhat visszaélésekre okot, mert egyes részeiben olyan gumiszabályként értelmezhető leírásokat tartalmaz, hogy az iskolákban „bizonyos osztály alatt vagy bizonyos formákban” még említeni is tilos lesz, hogy létezik a heteroszexuálistól eltérő szexuális orientáció vagy a születéskoritól eltérő nemi identitás. Az efféle megfogalmazásokat azért is érzik különösen veszélyesnek a törvény bírálói, mert a szabályozás értelmében a szülők bármikor büntetőpert indíthatnak egy iskola ellen, ha ők úgy gondolják, hogy ott törvényt szegtek.

A Joe Biden által korábban gyűlöletkeltőnek titulált törvény beiktatása mindkét oldalon sok érzelmet provokált: a pletykák szerint a 2024-es elnökválasztáson Republikánus jelöltként indulni szándékozó DeSantis szülők és kisgyerekek gyűrűjében írta alá a törvényt, amely ellen Florida-szerte diákok tüntettek. A floridai vidámparkja miatt az államban jelentős gazdasági erőt képviselő Walt Disney Co. egyik szóvivője nyíltan kiállt a törvény ellen, amelyet még a nemrég lezajlott Oscar-gálán is megemlítettek, mint bigott és diszkriminációra alkalmas eszközt. A pedagógusok szakszervezetei szerint az új törvény semmi másra nem jó, mint politikai haszonszerzésre.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: