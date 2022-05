Egy 1999-ben kiadott szótár előszavával kezdődött az idén újra maszkmentes érettségi

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Tisztán nyelvészeti szöveget kaptak a magyarból középszinten érettségizők a feladatsor első részében. A mintegy 70 ezer diák egy 1999-ben kiadott szótár előszavát kell elolvasniuk, amelyben szinonimákról, más szótárakról és szócikkekről is szó van – írja az Eduline.

A magyarérettségi első, egy szövegértési és egy rövid szövegalkotási feladatból álló részét 90 perc alatt kell megoldaniuk a diákoknak. Például meg kell keresniük a szövegben megtalálható megállapításokat, érveket, álláspontokat, összefüggést kell keresniük a cím és a szöveg, vagy éppen a szöveg grammatikai és stilisztikai jellemzői között, értelmezniük kell a szövegben a logikai, tartalmi kapcsolatokat. A szövegértési feladatok megoldásával összesen 40 pontot szerezhető a 100-ból.

A középszintű magyarérettségi második részében iskolai memoriterekről kell érvelést írniuk 120-200 szóban, illetve diákönkormányzati tagként osztálykirándulásokról fogalmazhatnak meg hozzászólást ugyanekkora terjedelemben. A szövegekkel további 10 pont szerezhető.

2020-ban és 2021-ben a pandémia miatt rendhagyó biztonsági intézkedések mellett vizsgázhattak az érettségizők. Idén lazább szabályok vonatkoznak a vizsgákra, már nem kötelező a maszkviselés, az iskoláknak pedig kizárólag kézfertőtlenítőt kell biztosítaniuk.



Tételfüzeteket oszt ki egy tanár a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán a fõvárosi Szent István Gimnáziumban 2021. május 3-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Mint azt az oktatási szakportál is írja, a diákok 240 percet kapnak a magyarérettségi feladatsoraira. Bár középszinten és emelt szinten is ennyi a rendelkezésre álló idő, a feladattípusok azonban különböznek. Míg a középszintű vizsga egy szövegértési feladatsorból, két választható szövegalkotási, valamint két – szintén választható – elemzési feladatból áll, addig az emelt szinten vizsgázóknak meg kell oldaniuk egy szövegértési és irodalmi-nyelvi műveltségi feladatsort, valamint két esszéfeladatot is. Az írásbeli résszel mindkét szinten 100 pont szerezhető.

