Jókai és Kossuth szónoki beszédeivel kezdődött a második pandémiás érettségi

Az 1848-as szabadságharc szónokairól szóló cikket kaptak a magyarból középszinten érettségizők a magyarérettségi első feladatsorában – értesült az Eduline.

Ezzel hétfőn reggel 9-kor a járványügyi szabályok betartásával országszerte megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák, amelyekre tavaly november óta gyakorlatilag csak online készülhettek a diákok. Az első érettséginapon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról. Mint ismeretes, idén szóbeli vizsgák nem lesznek.

Az oktatási portál szerint „a szövegértési feladatsor bázisszövege az 1848/1849-es szabadságharc nagy szónokairól szól, például Kossuth Lajosról és Jókai Mórról”. A középszinten vizsgázóknak a szónoki beszédek alapján kell megoldaniuk a feladatokat. Például meg kell keresniük a szövegben megtalálható megállapításokat, érveket, álláspontokat, összefüggést kell találniuk a cím és a szöveg, vagy a grammatikai és stilisztikai jellemzők között. Az első feladatsor megoldására a diákoknak összesen 90 percük van. A szövegértési feladatok megoldásával maximum 40 pontot szerezhetnek a vizsgázók.

Az írásbeli alatt a maszkviselés a vizsgaszervezőknek és a felügyelő tanároknak kötelező, a diákoknak a vizsga előtt kötelező, az írásbeli vizsga alatt csak ajánlott. A dolgozatok idén is karanténba kerülnek, a csomagokat felbontás előtt 24 órára el kell zárni, illetve a vizsga után is félreteszik a lapokat egy napra. Az iskoláknak idén is lesz lehetőségük arra, hogy dolgozatokat online küldjék el a javítóknak, így a tanároknak nem is kell bemenniük az iskolába.

A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten. Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldani: az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.

A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése.

A most induló vizsgaidőszakban 72 303 középiskolás érettségizhet, továbbá 39 447-en tehetnek még legalább egy tárgyból érettségit, ők nem most végeztek. 2021-ben összesen csaknem 400 ezer vizsgát teljesítenek az érettségizők, 121 tárgyból 67 446-an tesznek vizsgát emelt szinten, 183 tárgyból 322 216-an pedig középszinten.

Az Eduline korábban beszámolt arról, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint mivel nincs lehetőség pótló írásbelit tenni, így többen megkockáztathatják az utóbbit.



