Mesterséges emésztőrendszer: egy New York-i lakóparkban szerves trágyává alakítják az ételmaradékot

Becslések szerint egy átlagos háztartásban a felhalmozott hulladék 30 százalékát az ételmaradékok és az elpazarolt élelmiszerek teszik ki. Ezt a vízzel teli, nehéz élelmiszer-hulladékot aztán teherautóval elszállítják, ami meglehetősen nagy terhet ró a környezetre.

Mindeközben a mezőgazdaságban elterjedt műtrágya alapanyagainak (bányászott kálium, iparilag előállított ammónia) ára az egekbe szökött, részben az Ukrajnában zajló háború miatt, mivel az országban sok ilyen anyagot állítanak elő. A műtrágya gyártása és szállítása során ráadásul rengeteg fosszilis tüzelőanyagot égetnek el, nem megfelelő alkalmazásával pedig a talaj minősége is romlik.

De hol ér össze ez a két probléma? Hát New Yorkban, egészen pontosan Bronx kerületében, ahol egy épülő lakópark részeként egy biológiai gépezetet (úgynevezett aerob emésztőt) is bevetnek, amelynek segítségével a helyszínen élők élelmiszer-hulladékát – szemetet habzsoló és feldolgozó mikrobák bevonásával – szerves trágyává alakítják.

A lakópark látképe a terveken Forrás: WXY/Body Lawson Associates

A Fast Company által is bemutatott, Peninsula nevű építkezési projektben az ígéretek szerint 740 megfizethető lakást építenek fel, és az első ütemben a toronyház mellett egy közel 5000 négyzetméteren elterülő ipari terület is felépül, amely több élelmiszeripari vállalatnak ad majd otthont. Utóbbi alatt helyezik majd el az emésztőt, de a lakóépületből és a többi, később felépülő egységből is ide szállítják majd minden nap az ételmaradékot, amit a lakók speciális élelmiszerhulladék-gyűjtőkben helyezhetnek el.

A Harp Renewables nevű cég által tervezett emésztő egy nap alatt 500 kilogramm ételhulladékból körülbelül 100 kilogramm trágyát tud készíteni. A projektben tanácsadóként részt vevő Clare Miflin, a Center for Zero Waste Design alapítója szerint ezzel a megoldással azonnal kezelésre kerül az élelmiszer-hulladék, ami nemcsak a szemétszállítással járó forgalmat csökkenti, hanem a kukaszagot is csillapítja, és a patkányokat is távol tartja az épületektől. A trágyát egyelőre adományként adják majd tovább, elsősorban bronxi közösségi kerteknek, de lehet, hogy később kereskedni is fognak vele.

Az emésztő telepítése 50 ezer dollár körüli összegbe került, amelynek 40 százalékát New York állam finanszírozta. Becslések szerint így nagyjából 3–5 évbe telik, mire az emésztő ára megtérül. Bár a technológiát nem először vetik be, és már egy másik, brooklyni építkezésnél is felhasználják, az alkalmazása még mindig kihívásokkal jár, ugyanis még nincsenek kialakítva az előírások a berendezések és az általuk megkövetelt szellőztetés kezelésére. Miflin szerint az emésztő szellőztetését egybe lehetne kötni az épületek meglévő szellőzőrendszerével, de ezeket egyelőre külön kezelik, ami növeli a költségeket.