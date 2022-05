Ingyen hozzáférhetőek a timbuktui könyvtár kincsei

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ha a kéziratokat nem olvassák, nincs céljuk – vallja Abdel Kader Haidara, a könyvtáros, aki 350 ezer felbecsülhetetlen értékű dokumentumot csempészett ki Timbuktuból 2012-ben, amikor az iszlamisták el akarták pusztítani a könyvtár kincseit.

A dokumentumok nagy része megmenekült: Haidara Mali fővárosába, Bamakóba szállította őket, ahol 27 otthon között osztották szét a könyveket, hogy megőrizzék az utókornak. A nagy részük azóta visszakerült Timbuktuba, de oda nem sokan jutnak el olvasgatni, és mint a 2012-es események is jól mutatták, az iratok mindaddig nincsenek biztonságban, míg több helyen nem őrzik őket.

Haidara és társai fénymásolatokat készítettek a dokumentumok egy részéről, 30 ezer így lemásolt iratot most már harminc különböző helyen őriznek. A könyvtáros 2014-ben felvette a kapcsolatot a Google-lel, és segítséget kért a kincsek digitalizációjához.

Mali Magic

A Google elküldte a digitalizációhoz szükséges felszerelést, Haidaráék munkához láthattak. A digitalizáció és a dokumentumok indexelése nyolc évet vett igénybe. Amit Sood, a Google Arts and Culture igazgatója szerint ez a cég eddigi legnagyobb hasonló projektje. A szövegek egy része angol, spanyol, arab és francia nyelven is olvasható, a digitális könyvtárat itt lehet felfedezni.

Egy oldal a Koránból

A dokumentumok mellett a Google a Mali Magic projektben az ország világörökségi helyszíneiről is felrakott egy-egy street view-t, és ha már ott voltak, a dzsennéi nagymecsetet is virtuálisan bejárhatóvá tették (a mecsetről egyébként az alkalmazásban több anyag is található).

Az újonnan feltöltött anyagokkal együtt az Arts and Culture Afrika-könyvtára mostanra több mint 400 ezer digitalizált oldalt tartalmaz, a projekthez elsőként a dél-afrikai Robben Island Museum csatlakozott, de a kenyai Nairobi Nemzeti Múzeumtól és a nigériai Afrikai Művészszövetségtől is érkeztek ide anyagok.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: