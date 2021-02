Elkészült a középkori Magyar Királyság digitális atlasza

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Történettudományi Intézetének az Árpád-ház Program keretében végzett kutatásaira támaszkodva megújult Engel Pál Magyarország középkori településtörténetéről húsz évvel ezelőtt CD-ROM-on kiadott adatbázisa.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében 1993–2001 között készült digitális atlasz a Magyar Királyság részletes térképét mutatja be a középkor végén, azaz az 1500-as évek körüli évtizedekben. Megtalálható rajta minden olyan település – város, mezőváros, falu, puszta, vár, kolostor –, amely akkoriban létezett, és amelynek a fekvését legalább hozzávetőlegesen meg lehetett állapítani (összesen több mint 23 ezer egység). Az adatbázis a fontosabb vizeken és a megyehatárokon kívül feltünteti a jelentősebb királyi, egyházi és világi földbirtokok határait is, az 1498-as állapot szerint. A térképhez részletes, településekre vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazó leírások is kapcsolódnak.

A megújult adatbázis változatlan eredeti tartalom mellett számos fejlesztést, új elemet tartalmaz: beépült az OpenStreetMap, így az automatikusan megnyílik; belekerült az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) domborzati modell; új térképként jeleníthetők meg az egyes korok között végbement birtokosváltozások; pontosabb lett az adatbázis geometriája; teljesen megújult az adatbázist futtató térinformatikai környezet.

A megújult atlasz Fotó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

A BTK közleménye szerint a Magyarország a középkor végén című digitális atlasz egy futtatóprogram letöltésével bárki számára elérhető.

