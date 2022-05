Olyan, az emberekben is megtalálható hormont azonosítottak egerekben, ami az élettartamot is szabályozza

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A fibroblaszt növekedési faktor (FGF21) nevű, a máj által kiválasztott hormonról az elmúlt években már kimutatták, hogy hím egereknél a fehérjebevitel korlátozására reagál, és így javítja az energiafelhasználást és a gkülóztoleranciát, ami a testsúly csökkenésével jár. Most a Louisianai Állami Egyetem orvosbiológiai kutatóintézetében folytatott vizsgálat során az is kiderült, hogy az FGF21 az öregedésgátló folyamatokban is fontos szerepet játszik.

Az FGF21-hiányos egereknél ugyanis azt figyelték meg, hogy nemcsak ellenállnak a fehérjemegvonás egészségügyi előnyeinek, hanem korai súlyvesztéssel, nagyobb törékenységgel és az élettartam csökkenésével is jár az állapotuk, alacsony fehérjetartalmú étrend mellett. Ez azt sugallja, hogy a fehérjebevitel korlátozásának az élettartamot növelő hatása egyetlen hormontól függ, amely az emberben is jelen van.

Az persze nem egyértelmű, hogy az embereknél is ugyanaz-e az FGF21 szerepe, mint az egereknél, de korábbi, embereken végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy az alacsony fehérje- és magas szénhidráttartalmú étrend hasonló előnyökkel járhat az egészséges anyagcserére nézve.

A louisianai kutatók két csoportra bontották az egereket: az egyik csoportnál kikapcsolták az FGF21 gént, a másiknál nem, majd mindkét csoport egyedeit alacsony fehérjetartalmú ételekkel etették. Az FGF21-et nélkülöző csoport egereinek természetes élettartama csökkent, valamint nagyobbra nőttek és elhíztak – a kutatók szerint teljesen elveszítették a glükóztoleranciájukat. Ezek az egerek a természetes öregedés során sokkal korábban kezdtek fogyni, és gyorsabban váltak törékennyé, mint a másik csoport egerei. A kutatók szerint szemmel láthatóan egészségesebbek voltak az FGF21-et termelő egerek a hosszú távú fehérjeszegény diéta mellett, és még a bundájuk sem volt olyan kopott, mint a másik csoport egereié.

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a hosszú távú fehérjeszegény diéta növeli az FGF21 hormon aktiválódását az egerek agyában, ami arra készteti őket, hogy több választási lehetőség esetén az alacsonyabb zsír- és szénhidráttartalmú, több fehérjét tartalmazó ételeket válasszák. „Adataink szerint az FGF21 beszél az agyhoz, és e jel nélkül az egér nem tudja, hogy alacsony fehérjetartalmú étrendet tart. Ennek következtében az egér nem képes adaptívan megváltoztatni az anyagcseréjét vagy a táplálkozási viselkedését” – mondta Christopher Morrison idegkutató, a vizsgálatot végző csoport vezetője.