A felmelegedés átalakítja az éttermek kínálatát

Az utóbbi pár évben annyival emelkedett az óceánok és az élővizek hőmérséklete, hogy a korábban felszolgált halfajok és tengeri herkentyűk egyre nehezebben beszerezhetők az Egyesült Államok és Kanada nyugati partjainál. Az éttermekben ezért már megfigyelhető az étlapok átrendeződése: egyre több tintahalból és szardíniából készülő fogásra számíthatnak a vendégek, és egyre kevesebb lesz a lazac az étlapon.

A Brit Columbiai Egyetem, a UBC kutatója, William W. L. Cheung, aki a klímaváltozás következményeit vizsgálja munkatársaival, a Conversationben számolt be arról, hogy már az éttermekre is hatással van a globális felmelegedés. Az étlapok változásának jelensége nem újkeletű: a kínálat ugyanis mindig az aktuális éttermi trendek és fogyasztói igények alapján vagy szezonálisan változott.

A klímaváltozás közvetett hatását viszont korábban nem vizsgálták, pedig a hőmérséklet-emelkedés több kedvelt fajt is arra késztet, hogy a sarkkör felé ússzon, és hidegebb élőhelyet keressen magának. Ez pedig már az éttermi menükön is megjelenő változásokat okoz.

Az étlapból számolták ki, mennyit emelkedett a hőmérséklet

Cheung kutatócsoportja nyugati parti éttermek étlapjait gyűjtötte össze az utóbbi pár évből, és több évtizedre visszamenőleg is kerestek menüket az archívumokban. A fogások alapanyagául szolgáló tengeri élőlények számára ideális hőmérsékletekből kiszámolták azt a középhőmérsékletet, ami a menü fenntartásához szükséges középértéket jelenti. Ebből állapították meg, hogy az étlapok által tükrözött átlaghőmérséklet az utóbbi néhány évben, 2019-től 2021-ig 5 foknyit, 9-ről 14 Celsius-fokra emelkedett az 1961-tól 1990-ig tartó időszakhoz képest.

Mindez azzal jár, hogy a közkedvelt lazacételekről egyre több helyen kell majd lemondaniuk a fogyasztóknak, helyette szardíniából és tintahalból készült fogásokat választhatnak majd. A szardínia annak ellenére tér vissza az étlapokra, hogy az 1940-es években a halászat összeomlása miatt ez a hal évtizedekre szinte teljesen eltűnt a választékból. Az éghajlatváltozás viszont kedvez az USA nyugati partjai közelében élő szardíniának.

A halászat az éghajlattal együtt alakul át, az amerikai partok közelében folyamatosan változik, derül ki abból a kutatásból, amit az Észak-Karolinai Egyetem (UNC) munkatársai készítettek James W. Morley vezetésével 2018-ban. Cheung és munkatársai munkája pedig azt bizonyítja, hogy ez az étlapokra is hatással van, egyébként nemcsak Kanadában és az Egyesült Államokban, hanem világszerte számos más országban is. A Down to Earth 2021-es cikke arra is figyelmeztet, hogy a fejlődő ázsiai országokban nemcsak a halászat van veszélyben, hanem az ivóvízkészletek és a vízellátás minősége is folyamatosan romlik.

