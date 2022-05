Magyar kígyászölyvet lőttek le Libanonban

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület (MME) kígyászölyv munkacsoportja és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai tavaly nyáron gyűrűzték meg a frissen kikelt ragadozómadárfiókákat.

Az egyik fiatal kígyászölyv (Circaetus gallicus) GPS-jeladót is kapott. Ez a példány 2021. szeptember 20-án kezdte meg őszi vonulását és október végén érte el a telelőhelyet Nigéria és Niger határán. A jeladó adata szerint idén április 8-án indult vissza a szokásos útvonalon mérsékelt égövi költőhelyek felé.

A jeladós kígyászölyv vonulási útvonala Forrás: MME

Az MME kígyászölyv mukacsoportjának Facebook-oldala szerint azonban „május 3-án a jeladó baljós adatokat küldött a libanoni Tripoli közeléből”.

Nem sokkal később kiderült, hogy a magyar kígyászölyvet puskalövés érte. A libanoni madarász szövetség vezetője, Michel Sawan találta meg elpusztulva, „aki értesítette az MME munkatársait, látva hogy a madár gyűrűt és jeladót is viselt. Azt is megerősítette, hogy a madarat sörétes fegyverrel lőtték le és valószínűleg a vonulása során már pár nappal korábban is meglőhették”.

A libanoni Tripoli közelében lelőtt kígyászölyv tetemének vizsgálata Forrás: MME

Az MME szerint ez „az első bizonyított eset, hogy hazai kígyászölyv illegális lelövés áldozata lett, habár nemrég egy szerb és egy lengyel gyűrűs madár is lövés miatt került meg a térségben. Valószínűleg az áramütés mellett a vonulás során az illegális kilövés az egyik legfőbb veszélyeztető tényező a faj számára”.

Kapcsolódó cikkeink a Qubiten: