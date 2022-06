Aggódnak a rajongók, két éve nem adott hírt magáról Migaloo, a fehér hosszúszárnyú bálna

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A bálnák a szaporodási időszakban melegebb vizek felé veszik az irányt, ott énekelnek a hímek a nőstényeknek, és ott születnek az utódok is. Ausztrália keleti és nyugati partjainál is egyre több bálnával lehet ilyenkor találkozni, amelyek a hideg antarktiszi vizekből érkeznek.

Összesen úgy 40 ezer hosszúszárnyú bálnát várnak az ausztrál partokhoz, de sokakat csak Migaloo érdekli, a különös, fehér színű albínó hosszúszárnyú hím bálna (Megaptera novaeangliae), ami egy genetikai mutáció miatt teljesen más színezetű, mint fajtársai. Migaloo-nak egyébként saját Twittere is van, vándorlását paparazzik követik, weboldalán pedig be is lehet jelenteni felbukkanásait.

Migaloo 1991 óta bújócskázik az emberekkel; szinte teljesen kiszámíthatatlan, hogy hol és mikor lehet bukkan fel legközelebb, de az utóbbi két évben senki sem számolt be arról, hogy találkozott volna vele (téves észlelések idén is voltak, Migaloo messziről könnyen összetéveszthető bármelyik olyan fajtársával, ami épp a hasát felfelé fordítva mutatkozik).

Migaloo az elmúlt harminc évben rengeteget tett azért, hogy az emberek jobban odafigyeljenek élőhelyeik megóvására. Közelebb hozza az óceánt a rajongóihoz, és rávilágít arra, hogy mivel jár a tengeri vizek szennyezése vagy a globális felmelegedés. Az áramlatok megváltozása átalakítja az élőlények természetes viselkedését és megváltozhat a táplálékeloszlás is a vizekben.

Rajongóit most főleg az foglalkoztatja, hogy hol van és, hogy normális-e a két éve tartó elvonulása a nyilvánosság elől. Az, hogy idén még nem találkoztak vele, arra is rávilágít, hogy akár egy-két év alatt is mennyit változhat a vándorlási útvonal. Vannak olyan bálnacsapatok, amelyek inkább az új-zélandi partok felé vándorolnak, sőt, olyanok is, amelyek el sem indulnak a déli vizekről északabbra.

Migaloo rajongói mindenesetre abban bíznak, hogy a fehér bálna novemberig, a szaporodási szezon végéig felbukkan az ausztrál partok mentén.

