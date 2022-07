Áttörő kutatás: A metálgitárosok nem a szexre hajtanak, inkább férfitársaikat akarják lenyűgözni tudásukkal

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Az evolúciót kutató tudósok régóta keresik a magyarázatot a zene és a művészetek kialakulására, hiszen látszólag semmilyen biológiai szempontból hasznosítható kimenettel vagy funkcióval nem bírnak az ember számára, az esztétika pedig nem nagyon szokta érdekelni a természetet. A zene funkciójára nézve eddig két versengő hipotézist állítottak fel a kutatók: fontos tényező lehet a szexuális szelekcióban, vagy egyszerűen az emberi agy komplexitásának mellékterméke.

Az Oaklandi Egyetem kutatócsoportja július elején, az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) folyóiratában közzétett tanulmánya viszont egy új elképzeléssel állt elő, méghozzá azzal, hogy a heteroszexuális metálgitárosok elsősorban azért gyakorolnak órákon át, és azért akarják minél mesteriebben tépni a húrokat, hogy a többi férfit nyűgözzék le, és csak részben motiválja őket, hogy gitártudásukat alkalmi szexre váltsák.

A kutatók azért választották a heavy metált, mert a zúzós műfaj elsősorban férfiakat vonz, és ez igaz a közönségre és a zenekarok tagjaira is. Ezzel pedig annak a korábban már más kutatásokban is vizsgált és pozitív eredményeket is felmutató elméletnek igyekeztek ellene menni, ami szerint a nők vonzóbbnak találják a zenélő férfiakat azoknál, akik nem játszanak hangszeren.

A kutatók a jelen esetben azt feltételezték, hogy az extrém metált játszó zenészek a játékukon keresztül nem elsősorban nők meghódítására törekednek, viszont akkor felmerül a kérdés, mi állhat a háttérben. Főleg annak fényében, hogy a metálgitárosok időt és pénzt nem kímélve a fél életüket felteszik arra, hogy technikai tudásukat tökéletesítsék.

Az amerikai kutatócsoport a kérdés megválaszolására 44 heteroszexuális metálgitárost kérdezett meg gyakorlási szokásairól, szexuális viselkedéséről és versengési attitűdjeiről. A kérdőív eredményei alapján a kutatók arra jutottak, hogy az akkordok gyakorlására fordított idő az alkalmi szex iránti vággyal korrelál, míg az, hogy milyen gyorsan játszik valaki, az inkább a más férfiak lenyűgözésére tett erőfeszítésre utal. A kutatók szerint ezzel a metálgitárosok valójában a társas státuszukat igyekeznek minél magasabbra emelni és bebiztosítani, és ezzel párhuzamosan megfélemlíteni a többi férfit.

