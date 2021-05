Új magyar kutatás: Tényleg összefügg a személyiségeddel, hogy milyen zenét szeretsz?

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A legtöbb ember viszonya a zenével egészen különleges, sőt talán meghitt is, ennek a személyes kapcsolatnak az alapjait mégis kevéssé tárta fel eddig a tudomány. Egyes elméletek szerint nem véletlen, hogy ki, miért kedveli éppen azt a stílust, ami rá jellemző, hanem nagyon is függ a személyiségvonásoktól – attól, hogy valaki mennyire barátságos, extrovertált (eredeti formájában: extravertált), lelkiismeretes, érzelmileg stabil és így tovább. Az éppen kedvelt zenei műfajt emellett a hangulat, sőt a politikai nézetek is meghatározhatják – nem véletlen, hogy a Spotify is szeretné feltérképezni a felhasználók érzelmeit.

Egy új magyar-brit kutatás az erről szóló ismereteket szeretné elmélyíteni az alábbi kérdőív segítségével. Az eredményekről, amint meglesznek, a Qubit is beszámol majd.

A témát többen is kutatták már az elmúlt évtizedekben. Az egyik legrégebbi zenei preferenciákat vizsgáló kutatás Raymond Cattell brit-amerikai pszichológus nevéhez fűződik, és már 1954-ben megjelent – ez arról szerzett bizonyítékot, hogy a különböző személyiségtípusok erősen preferáltak bizonyos fajta zenéket. Napjainkban Peter Rentfrow pszichológus, a Cambridge-i Egyetem zenei ízlés mögött meghúzódó struktúrákat tanulmányozó kutatójának eredményei a legismertebbek. Rentfrow 2011-es tanulmányában kutatótársaival öttényezős zeneipreferencia-modellt állított föl a hallgatók különféle zenei stílusokra adott reakciói alapján. (Az öt típus kezdőbetűje angolul, hogy, hogy nem, a music szót adja ki: mellow, unpretentious, sophisticated, intense, contemporary – magyarra átültetve lírai, egyszerű, kifinomult, heves és kortárs.) Kutatótársa, Samuel Gosling a Texasi Egyetemről tesztet dolgozott ki a zenei preferenciák vizsgálatára.

Annak ellenére, hogy mennyi mindent befolyásol a zenei ízlés, a mai napig nincsen átfogó tudás arról, hogy miként alakul ki, és min múlik pontosan a zenei preferencia – írják a témába belevágó kutatók, Honbolygó Ferenc, az ELTE Pszichológiai Intézetének adjunktusa és Szikora-Kiss Luca, a Goldsmiths University of London doktorandusza.

A punkok valóban extrovertáltak?

Az általuk összeállított kérdőíves felmérés célja, hogy jobban feltárja a zenei preferenciákat és a velük összefüggő pszichológiai tényezőket – igaz-e például, hogy a punk zenét hallgatók extrovertáltak? Ennek érdekében néhány rövid zenei részletet mutatnak a kitöltőknek, azokat kell értékelni, utána pedig a személyiségvonásokra irányuló kérdéseket tesznek fel. A kérdőívvel a kitöltők nemcsak hozzájárulnak a kutatáshoz, hanem a végén a személyiségük jellemzőiről és a zenei preferenciáikról is kapnak egy képet a fenti öt dimenzió mentén.

A kutatás különlegessége, hogy kulturális különbségeket is vizsgál: magyar és brit népzenét is magában foglal, és ez lehetőséget teremt arra, hogy jobban feltérképezzék és megértsék a kultúrák közötti különbségeket – írják a projektben érdekelt kutatók.

A részvételt annak ajánlják, aki elmúlt 18 éves, szívesen hallgatna új dalokat, fedezné fel, hogy az ő zenei stílusa hova sorolható, illetve ismerné meg a személyiségét egy sokat használt és megbízható pszichológiai teszt segítségével. A kitöltés legfeljebb 20 percet vesz igénybe. A részvétel önkéntes, és természetesen bármikor megszakítható.

A kérdőív itt elérhető, jó szórakozást!

