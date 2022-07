A földgázhasználat korlátozása a szegényeket és a nőket sodorja veszélybe a konyhában

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A háztartásokban használt fosszilis tüzelőanyagoknak kis mennyiségben alig van kimutatható környezetkárosító hatásuk, mégis jelentősen megterhelik az emberi szervezetet. Azáltal pedig, hogy a földgázhasználatot egyre több helyen korlátozzák, a legszegényebbeket és főleg a nőket hozzák nehéz helyzetbe a világ fejlődő térségeiben, derül ki Vijaya Ramachandran, a kaliforniai Breakthrough Intézet munkatársának a Nature-ben megjelent cikkéből.

A problémát nem közvetlenül a korlátozás okozza, sokkal inkább az, hogy a fejlődő világban csak kevesek számára hozzáférhetők a biztonságosan használható alternatívák. Ezért sok helyen kockázatosan alkalmazható biomasszával működő tűzhelyeket építenek, vagy kerozint és más kőolaj- és földgázszármazékokat használnak a háztartásokban.

Ezzel leginkább a nőket és a gyerekeket teszik ki az egészségkárosodás kockázatainak, írja Ramachandran. A háztartásokban tapasztalható levegőminőség-romlás az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szerint is tetemes: évente közel négymillióan halnak meg a szennyezés miatt kialakult betegségekben és azok szövődményeiben.

Pedig a probléma a megfelelő berendezések és tüzelőanyagok rendelkezésre bocsátásával orvosolható lenne a fejlődő világban is. Hiába korlátozzák ugyanis a fejlett nyugaton a környezetkárosító anyagok használatát, a szabályozást a szegényebb térségekben szinte lehetetlen betartani. Még akkor is, ha a földgáz otthoni felhasználása is kimondottan veszélyes lehet: az Environmental and Science Technology folyóiratban 2022 júniusában megjelent tanulmány szerint a vezetékes gáz 21-féle különböző veszélyes és mérgező anyagot tartalmaz. A rosszul szellőző helyiségekben ez komoly egészségügyi problémákat okozhat.

Drew R. Michanowicz, a Harvard Egyetem kutatója, aki munkatársaival jegyzi a frissen megjelent cikket, arra a következtetésre jut, hogy a beltéri földgázszivárgás lehet felelős a metánszennyezés egy jelentős részéért is. Ez ellen megfelelő szellőzéssel és biztonságos használati eszközökkel védekezhetnek a felhasználók.

Tehát nemcsak a háztartási balesetek, amelyeket Ramachandran említ, hanem maga a szennyezés, amely a főzés közben keletkezik, együttesen okozhat nemek közötti egyenlőtlenséget a fosszilis tüzelőanyagok használatára visszavezethető sérülések és egészségkárosodások miatt.

