A banditáknak úgy kellett ez a járvány, mint egy falat kenyér

Egyre több bűnöző használja ki, hogy az amerikai járványügyi központ, a CDC ajánlása szerint célszerű az arc eltakarásával és gumikesztyű viselésével védekezni a COVID-19 járvány ellen: egymást érik az Egyesült Államokban a fegyveres rablások, amelyekben ezekkel az eszközökkel álcázzák magukat az elkövetők.

Kaliforniában különösen megugrott a hasonló esetek száma, Elias Khawan, egy Santa Ana-i benzinkút tulajdonosa, akinek az üzletét a múlt héten rabolták ki, a vírus elleni védőfelszerelést tökéletesnek tartja a bűnözők számára, ugyanis a maszk mellett sokan napszemüveget és sapkát vagy kapucnit is viselnek, ezzel pedig a hétköznapi emberek közül nem lógnak ki, de azonosítani sem könnyű őket.

A maszk és a deviancia

Bryanna Fox kriminológus, egykori FBI-ügynök szerint ez várható is volt: az anonimitás valószínűbbé teszi a devianciát, nem véletlen, hogy a Ku Klux Klan gyűlésein is csuklyát viseltek a tagok. Fox úgy gondolja, hogy a mostani különleges körülmények között sokan erősebb kísértést éreznek a deviáns viselkedésre, mint normális esetben, a bűnözők pedig vakmerőbbek és erőszakosabbak lesznek, ha teljesen legálisan takarhatják el az arcukat. Kaliforniában 50 százalékkal emelkedett a fegyveres rablások száma, az esetek többségében az elkövetők a koronavírus elleni védekezéshez is használatos, most már hétköznapinak számító maszkokat viseltek.

Bár jelen körülmények között a videófelvételek és a szemtanúk beszámolói kevésbé lehetnek hasznosak, Ryan Abbott washingtoni rendőr őrmester szerint azért nem is reménytelen a helyzet: a testbeszéd sokat elárul az ember szándékairól még akkor is, ha el van takarva az arca.

Az amerikai rendőrök az egyre szaporodó bűnesetek mellett is arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat, és arra is felhívják a figyelmet, hogy a különleges körülmények miatt a maszk viselése még azokban az államokban is megengedett, ahol különben tiltott az arc eltakarása.