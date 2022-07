Az emberi vizelet oldhatja meg a tengerifűrétek tápanyagellátását

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A falánk lamantinok (más néven tengeritehenek, Sirenia) és más tengeri élőlények kénytelenek a fogyatkozó tengerifű-készleteken osztozkodni, ami ökológiai problémákat okoz, és többek között a tengeri emlősök pusztulásával jár. Világszerte problémát jelent a tengerfenék rétjeinek pusztulása, megerősítésükkel és helyreállításukkal ezért kezdett el foglalkozni Patrick Inglett és kutatócsoportja a Floridai Egyetemen.

A kutatócsoport az emberi vizeletből készített struvitkristállyal kísérletezik, amellyel a tengeri talaj trágyázását igyekszik megoldani. Ez a kulcsa ugyanis a tengerifű (zostera) szaporításának Florida közelében a tengerfenéken.

A szintetikus műtrágya nem jó megoldás

A tengerifűrétek újratelepítésekor műtrágyázással is próbálkoztak, ez azonban nem vezetett eredményre. A trágya az algákat is táplálja, amelyek egyrészt árnyékolják a tengerfeneket, másrészt pusztulásuk után csökkentik a víz oxigénszintjét. Ezért olyan megoldást kellett keresni, ami csak a tengerifüvet látja el a szükséges tápanyaggal, hogy mihamarabb megerősödjenek az új rétek – azok a rétek, amiket ráadásul a tengeri élőlények már frissen is előszeretettel megdézsmálnak, írja a Hakai Magazine.

A floridai kutatók a szennyvíztelepeken bukkantak a megoldásra: a húgykő (struvit) egy tápanyagban gazdag termék, amely az emberi vizeletből képződik. A magnézium-ammónium-foszfát néven is ismert foszfátkristály, ahogy neve is mutatja, magnéziumban és ammóniumban gazdag, ráadásul lassabban oldódik, mint a szintetikus műtrágyák.

Inglotték hatvannapos kísérlete igazolta, hogy a struvittal táplált akváriumokban kb. ötször annyi tengerifű nőtt, mint a műtrágyás kontrollakváriumban. Ráadásul a struvitos akváriumban kevesebb tápanyag vált ki, így nem trágyázták túl a vizet, elkerülve ezzel az algásodást. Kilenc hónap elteltével jelentősen erősebb rét jött létre a húgyköves trágyázással, mint a műtrágya használatával.

A struvitos trágyázással erősebb tengerifűréteket hoztak létre a kutatók, mint a hagyományos műtrágyák használatával. Fotó: C. MacDonnell et. al.

A megoldás hosszú távon biztosíthat tápanyagot a fejlődő növényeknek, szemben a hagyományos műtrágyázási eljárással, ami egyszeri tápanyagfeltöltést tesz lehetővé. A struvit ráadásul gyakorlatilag hulladék, csak a közelmúltban kezdték meg a kitermelését a szennyvíztelepeken, és műtrágyaként történő hasznosítása sem elterjedt még. Európában igen gazdagon rendelkezésre áll, de megfelelő infrastruktúrával a világ más részein is elterjedhet a használata a kutatók szerint.

Ugyanakkor a használatához szükség van azokra az egyéb környezeti feltételekre is, amiket a floridai partvidék biztosít. A struvitos trágyázás Frank Shaughnessy, a kaliforniai Humboldt Egyetem kutatója szerint a Csendes-óceán északabbi vizeiben már nem alkalmazható ilyen hatékonysággal. Ott egyébként sem a tápanyaghiány, sokkal inkább a fény hiánya okozza a tengerifűrétek pusztulását.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: