A bányászok utolsó napját megörökítő leletekre bukkantak egy 200 éve elhagyott brit bányában

A 19. század elejére olyannyira megdrágult a kobaltkitermelés Nagy-Britanniában, hogy a szigetország bányáinak egy részét bezárták, és importból fedezték a színpigmentként is használt fémszükségleteket. Erre a sorsra jutott az a kobaltbánya is, amely Manchester közelében, Alderley Edge-ben található, és ma már üregeinek egy jelentős része látogatható vagy online is bejárható.

Azonban a járatok meglepetéseket is tartogatnak: most egy olyan elhagyatott üregre bukkantak helyi túrázók, amelyben személyes tárgyakat találtak. Ed Coghlan, a Derbyshire Caving Club tagja a National Trust közleményében úgy fogalmazott, hogy a bányászok utolsó itt töltött napját örökítik meg a frissen feltárt leletek.

A most előkerült tárgyak között találhatók bőrcipők, pipák, gombok és még bányagépek is, illetve a falakon korommal készített vagy falba vájt feliratok olvashatók. A bányászok mindennapjairól árulkodik egy agyag gyertyatartóban megőrzött ujjlenyomat, egy kordbársony ruha lenyomata az üreg falán és egy kis agyagedény is, amelyet a falba temettek, egyfajta köszönetként – a babonás bányászok így adtak hálát, hogy értékes ércekre bukkantak a bányában.

A nemrégiben feltárt üregben személyes tárgyakra, köztük egy kis agyagtálra bukkantak, amelyet hálaképp helyeztek el a falban a bányászok. Fotó: National Trust

Az, hogy nemcsak személyes tárgyak maradtak hátra, hanem bányagépek vagy csörlők is, azt mutatja, hogy a bányászoknak nem volt sok idejük arra, hogy elhagyják a munkahelyüket. Arról pedig a mai napig nincs pontos adat, hogy mikor zárták be a bányát, habár egy falfirka az 1810. augusztus 20-i napot jelöli meg. Ez viszont Coghlan szerint nem egyértelműen az utolsó bányászoktól származik, az is lehet, hogy később került a bánya falára, amikor valaki meg akarta jelölni, hogy meddig jutott el az üreghálózatban, írja a Live Science.

A bányászoknak valószínűleg gyorsan kellett elhagyniuk a bányát, így a személyes tárgyak mellett egy-egy munkaeszközt is hátrahagytak. Fotó: National Trust

