Mindenki váljon tűzőrré!

A Pilisi Parkerdő közleménye szerint 2022 első felében több mint tizenegyezer alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzhöz, amelyek jelentős része erdőtűz volt.

A közlemény szerint a Parkerdő által kezelt budapesti erdőterületeken az elmúlt három napban három helyen kapott lángra az erdő, mint írják, szombaton a Szépjuhászné közelében megközelítőleg ezer négyzetméteren, hétfőn az újpesti Farkaserdőben ugyanekkora területen, a Gyömrői útnál közel húsz hektáron pusztított az erdőtűz.

Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, ennek értelmében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet rakni, a nyílt láng és a dohányzás is tilos. Magyarországon a NÉBIH közleménye szerint a legtöbb erdőtüzet a felelőtlenül gyújtott tüzek okozzák, aszályos időszakban pedig az avar- és tűlevélréteg után a tűz könnyen a fák koronájára is átterjedhet.

Tűzőrség

Egy erdőtűz az egész ökoszisztémában pusztít, emellett lakott területeket is veszélyeztethet, a Parkerdő a mostani aszályos időszakban ezért tűzőrséget szervezett, munkatársaik fokozott figyelemmel járják az erdőt, és a kirándulókat és a helyi lakosokat is arra kérik, hogy váljanak tűzőrré, és a tűz legkisebb jelét is azonnal jelezzék a tűzoltóságnak. Az erdőtüzeket megelőzni könnyű, eloltani viszont nehéz, egy tűzzel pedig évtizedek munkája mehet kárba, és a károk helyreállítása is évtizedeket vesz igénybe – olvasható a Parkerdő egy korábbi közleményében.

A mostani hőhullám miatt egész Európában erdőtüzek pusztítanak, Athén környékén százakat kellett evakuálni, Toszkánában hasonló a helyzet. Portugáliában 10-12 ezer hektáron ég az erdő, a meteorológusok pedig a hőmérséklet további emelkedésére figyelmeztetnek. Olaszországban, ahol Róma, Milánó és Firenze közelében is erdőtüzek pusztítanak, az előrejelzések szerint hamarosan negyven fokos hőségre kell számítani.

Nagy-Britanniában kedden megdőlt a hőségrekord: a Heathrow repülőtér területén 40,2 fokot mértek, és nem túl meglepő módon itt is erdőtüzek pusztítanak. A brit klímaszakértők szerint a hőhullámok egyértelműen az emberi tevékenységek miatt sanyargatják a világot, Stephen Belcher, a Met Office (a brit meteorológiai szolgálat) tudományos igazgatója szerint pedig ha az emberiség nem csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, legalább három évente hasonló hőségre számíthat.

