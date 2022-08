Jövőre útjára indulhat az első kereskedelmi célú üvegház az űrbe, kender nő majd benne

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A Nemzetközi Űrállomáson már eddig is termesztettek növényeket és zöldségeket, most pedig újabb üvegház-projekt valósulhat meg. A Redwire fejlesztése 2023-ban indulhat el az űrbe, hogy támogassa a jelenleg folyó kutatásokat. Az üvegházat a Hold esetleges kolonizációja során is felhasználhatják, ami a Mars meghódításának egyik megelőző lépése lenne, írja a Reuters.

A NASA Artemis programjával együttműködve az új üvegház célja a még hatékonyabb növénytermesztés. Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy később emberek juthassanak el a Marsra egy-egy expedíció során. Ennek mintegy tesztfázisa lehet a Hold meghódítása és egy kolónia létrehozása.

Az üvegházban az első repülés során ipari kendert fognak termeszteni, amit később egy génexpressziós vizsgálathoz használ majd fel a megrendelő, Dewey Scientific vállalat. A hatvan napos kísérlet célja, hogy bemutassa az üvegházban rejlő lehetőségeket, tudományos eredményekkel alátámasztva.

Az Advanced Plant Habitat (APH) egy teljesen automatizált növénytermesztő rendszer, amit a Nemzetközi Űrállomáson is használnak. Fotó: Redwire

A Redwire vállalat egyébként számos, az űrben is hasznosítható technológiával foglalkozik, köztük gyártóberendezéseket fejleszt, illetve termékei között szerepel egy teljesen automatizált növénytermesztő rendszer is, ami a Nemzetközi Űrállomáson végzett kutatásokban is használható.

