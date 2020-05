Meg vagyunk mentve, egy nap rukkola nőhet a Marson

Az emberiség bolygóközi kalandjainak egyik legnagyobb akadálya az élelem kérdése: még ha sikerül is eljutni a Marsra, az űrhajósoknak és az ott esetlegesen megtelepedő kutatóknak enniük is kell valamit, az ételt viszont nehéz és költséges szállítani, így az lenne az optimális, ha veteményeskerteket létesíthetnének az idegen bolygókon.

Az Európai Űrügynökség ezért két kiló rukkolamagot küldött fel a Nemzetközi Űrállomásra, hogy megnézzék, hogyan hat a zöldségre a kozmikus sugárzás, illetve az utazással járó megpróbáltatások, majd visszaszállították őket a Földre, hogy megvizsgálják azt is, hogy tönkrementek-e.

Csak kicsit árt neki az űr

A magok százszor akkora sugárzásnak voltak kitéve, mint a Földön, mégis túlélték: Nagy-Britanniában az űrből visszaérkezett zöldségeket iskolákra bízták, a diákok 2016 óta méricskélik, hogy hogyan fejlődnek a növények. Az eddigi mérések alapján úgy tűnik, hogy a magoknak ugyan megártott az út, a növények pedig lassabban fejlődnek, mint földhözragadt társaik, de életképesek maradtak, így van rá remény, hogy előbb-utóbb idegen bolygókon is lehet majd zöldséget termeszteni.

A rukkola elemzése során kiderült, hogy az űrben járt növények lassabban fejlődnek és gyorsabban öregednek, mint a normális zöldség, de a magok életképesek maradnak. Jake Chandler, a londoni Royal Holloway egyetem biológusa szerint így elméletileg lehetséges zöldséget termeszteni az űrben, de hosszabb távon csak akkor életképes az elképzelés, ha valahogy meg tudják óvni a növényeket a sugárzástól.

A sugárzást azért megérzi

A saláta védelme csak félsiker lehet a Marsra vágyók számára: a kozmikus sugárzás az emberre is veszélyes, sőt úgy tűnik, hogy tartós károsodást is okoz, károsítja a neuronokat, befolyásolja az űrhajósok ítélőképességét, stressztűrési képességét, gerincvelőjét és agyát is.

Az eljövendő Mars-misszió szempontjából azért is fontos a magok védelme, mert a vörös bolygón a növények ötször akkora sugárzásnak lennének kitéve, mint a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. Az mindenesetre biztató jel, hogy az űrt megjárt saláta részletes elemzés után ehetőnek és táplálónak bizonyult, sőt több káliumot, cinket és nátriumot tartalmazott, mint a hétköznapi saláta.

A NASA szerint a friss zöldség az űrhajósok testének és szellemének is jót tesz, ezért indította el a Veggie becenévre hallgató űrkertészeti programját is, ebben különböző növényfajok viselkedését vizsgálják az űrben, a növekedésüket pedig lámpákkal irányítják. Az amerikai űrügynökség eddig háromféle salátával, kínai kellel, mustársalátával, vörösk áposztával és zinnia virágokkal kísérletezett, a növények pedig még az űrben is megfelelően fejlődtek.