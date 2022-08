Elhülyültek a kólától a fiatal kísérleti patkányok

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Egy brazil-lengyel kutatócsoport két hónapon keresztül olyan szénsavas üdítőitalokkal itatott kísérleti patkányokat, mint a Coca-Cola és a Pepsi, ami a rágcsálóknál memóriazavarokat, kognitív hanyatlást és sejtszintű változásokkal járó distresszt okozott – írta csütörtökön a Futurism. A kutatók eredményeiket az Experimental Gerontology folyóiratban tették közzé.

A szénsavas üdítőitalok káros egészségügyi hatásai régóta köztudottak: rengeteg kutatás állapította meg, hogy a bennük található természetes és mesterséges édesítőszerek cukorbetegséget, szívbetegséget, fogszuvasodást vagy éppen májproblémákat okozhatnak.

Ez az új kutatás azonban arra mutat rá, hogy a kólafélék hosszú távú, folyamatos fogyasztása közvetlenül összekapcsolható lehet az agy egészségromlásával és különféle viselkedésbeli változásokkal, a patkányok esetén például azzal, hogy képtelenek lesznek kijutni a labirintusból.

A kólák és ahhoz hasonló üdítőitalok kognitív funkciókra gyakorolt hatását a kutatók úgy mérték meg, hogy először három korcsoportba osztották a patkányokat: 2 hónapos, 8 hónapos és 14 hónapos egyedekkel. Ezután mindegyik korcsoportot két további alcsoportra osztották, amelyek tagjainak egyik fele vizet, másik fele vizet és kólát ihatott. 57 nap múlva a tudósok egy labirintusban tesztelték a rágcsálók viselkedését, és tíz nap múlva elaltatták őket, hogy megvizsgálhassák, vannak-e különbségek az agyukban.

A tudósok arra jutottak, hogy a vízivó patkányok agya teljesen normálisan működött, a kólaivóké viszont nem: különösen a fiatal, a 2 és a 8 hónapos egyedekben alakultak ki kognitív problémák és memóriazavarok társaikhoz képest – például súlyos nehézségeket okozott nekik, hogy kijussanak a labirintusból. Agyuk vizsgálata azt is megmutatta, hogy frontális lebenyük változó mértékű károkat szenvedett az üdítőitalok miatt, ez pedig olyan kulcsfontosságú mentális funkciókért felel, mint a figyelem, a memória és a döntéshozatal, sőt szerepet játszhat a személyiség változásában és a túlzott impulzivitás kialakulásában is. Ezen kívül hippokampuszuk is sérült, amelynek fontos szerep jut a memóriaképzésben, a tanulásban, sőt olyan mentális betegségeknél is, mint a szorongás, depresszió, bipoláris zavar vagy a skizofrénia.

Fontos megjegyezni, hogy az idősebb patkányokat befolyásolta legkevésbé a kólaivás, és azt is, hogy ezeket az eredményeket rágcsálókon mutatták ki, nem embereken. A Futurism mindenesetre nem zárja ki, hogy mindazok után, amit az elmúlt években a cukros üdítőitalokról a tudomány kiderített, a jövőben a kólásüvegeket a cigarettásdobozokhoz hasonló figyelmeztetésekkel dobják piacra.

