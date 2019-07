Összefüggést találtak a cukros üdítők fogyasztása és a rák között

A párizsi Sorbonne Egyetem kutatói szerint a cukros italok fogyasztása megnöveli a rák kockázatát – igaz, a közvetlen ok-okozati összefüggést a British Medical Journalban megjelent tanulmány nem bizonyítja, erre a módszertana sem alkalmas. Annyi mindenesetre kiderült belőle, hogy azok, akik sok cukros üdítőt fogyasztottak (legalább napi 185 milliliternyit), gyakrabban betegedtek meg, mint akik keveset ittak. A kutatás szerint minden cukros üdítőnek számított, amiben a cukortartalom meghaladta az 5 százalékot, így a száz százalékos narancslé ugyanúgy ide számított, mint mondjuk az energiaital vagy a turmix.

Van még tovább is: a kutatásban 101 ezer résztvevő táplálkozását figyelték meg, összesen 3300 különböző ételt és italt jegyeztek fel, az eredmények szerint pedig a gyümölcsléfogyasztók körében szignifikánsan több rákos megbetegedést figyeltek meg, mint másoknál. A kutatók szerint két doboz kóla (vagy bármilyen más cukros ital) egy héten már magában 18 százalékkal növeli a rák kockázatát.

Nem tesz jót, de nem biztos, hogy pont rákot okoz

Graham Wheeler, a University College London statisztikusa szerint azért nem ennyire szörnyű a helyzet: maga a vizsgálat sem alkalmas arra, hogy direkt ok-okozati összefüggéseket állapítson meg. De akkor mitől figyelhető meg több megbetegedés azok körében, akik sok üdítőt (cukros teát, gyümölcslevet) fogyasztanak?

Az egyik lehetséges ok az elhízás, de elképzelhető, hogy az üdítőfogyasztók eleve valami más, rákra hajlamosító szokást is követnek. Mathilde Touvier epidemiológus, a tanulmány egyik szerzője szerint ugyan az elhízás is hajlamosíthat rákra, de az adatokból úgy tűnik, hogy magában nem magyarázza meg az összefüggést, a megemelkedett vércukorszint viszont annál inkább. Touvier szerint az eddig is közismert volt, hogy a cukros üdítők fogyasztása elhízáshoz, kettes típusú diabétesz kialakulásához és kardiovaszkuláris megbetegedésekhez vezethet, de az eddigiekben senki sem vizsgálta, hogy vajon rákkeltőek-e.

A francia kutatók mindenesetre a tanulmányban annak az újabb bizonyítékát látják, hogy a cukros italokat meg kell adóztatni. A brit üdítőital-szövetség elnöke, Gavin Partington pedig nem ért ezzel egyet – szerinte egy kiegyensúlyozott étrendbe beépíthetőek az üdítők is. Ahogy a Brit Rákkutatók Egyesülete is felhívja rá a figyelmet, semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy önmagában a cukor hajlamosítana a rákra, ahogy arra sem, hogy a cukormentes diéta csökkentené a rák kockázatát – arra viszont van, hogy az elhízást tizenhárom különböző rákos megbetegedéssel lehet összefüggésbe hozni. Akár rákot okoz, akár nem, a WHO ajánlásai szerint mindenképpen kevesebb cukros üdítőt kellene fogyasztanunk, ennek ellenére az eladások csak egyre nőnek, a francia kutatócsoport szerint ez főleg a nyugati országokban okozhat még problémákat.