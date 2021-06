A mesterséges édesítőszerek a szervezet ellen fordíthatják az egészséges bélbaktériumokat

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Azt már korábbi tanulmányok is kimutatták, hogy a legnépszerűbb mesterséges édesítőszerek, így a szukralóz, a szacharin vagy az aszpartám megváltoztatják a bélrendszerben található baktériumok számát és összetételét, de a cambridge-i Anglia Ruskin Egyetem kutatói most azt is bebizonyították, hogy ezek az édesítőszerek az egyébként veszélytelen, az egészséges bélflórában nélkülözhetetlen baktériumokat is patogénné tehetik.

A cukormentes üdítőkben és más élelmiszerekben gyakran felhasznált édesítőszerek többek között az E. coli és az E. faecalis baktériumokban idézhetnek elő olyan változásokat, hogy azok megtámadják és elpusztítsák a bélfalakat szegélyező, úgynevezett Caco-2 hámsejteket.

A véráramba így bejutó baktériumok vérmérgezést (vagyis szepszist) okozhatnak, de esetenként a májban, a nyirokcsomókban vagy a lépben is felgyülemlenek, ami számos fertőzés kiváltója lehet, és sokszervi elégtelenségekhez is vezethet.

E. coli baktériumok Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

Az International Journal of Molecular Sciences folyóiratban publikált tanulmány szerint már akár két doboz édesítőszeres üdítő fogyasztása jelentősen növeli az E. coli és az E. faecalis tapadását a bélsejtekhez. A folyamat hatására olyan biofilmek (mikroorganizmusok összetapadt sejtjeiből álló hártyák) jönnek létre a bélfalakon, amelyek ellenállóbak az antimikrobiális kezelésekkel, például az antibiotikumokkal szemben, így növelhetik a fertőzések és a betegségek kialakulásának esélyét.

„Azt jól tudjuk, hogy a túlzott cukorfogyasztás jelentős tényező az elhízás vagy a cukorbetegség kialakulásában, de emellett fontos, hogy még többet tudjunk meg a cukrot helyettesítő édesítőszerek egészségügyi hatásairól, hogy teljesebb képünk legyen az étrendünkben és az egészségünkben elfoglalt szerepükről” – mondta Havovi Chichger, a tanulmány egyik szerzője.

