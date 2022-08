A Stádium 28 Kör az OMSZ-ügyről: Szégyenletes, ha egy tudós a politika szolgálatában a tudomány ellen fordul

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

„Hallatlan dolog a politikai bosszú egy – szigorúan tudományos tények alapján állított – valószínűség be nem következéséért. S különösen szégyenletes, hogy ennek végrehajtója olyan miniszter, aki a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Nem kétséges, hogy méltatlanná vált a tudomány eszményéhez” – írják akadémikustársai Palkovics László iparminiszterről. Véleményüket a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjaiból álló Stádium 28 Kör tagjai posztolták a Facebookon, tiltakozásképp arra, hogy Palkovics azonnali hatállyal menesztette az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökét, Radics Kornéliát, és szakmai elnökhelyettesét, Horváth Gyulát. Bár a két szakember kirúgását nem indokolták, az akadémikusok, mint sokan mások, arra jutottak, hogy az „félreérthetetlen és tagadhatatlan ok-okozati összefüggésben a szolgálat augusztus 20-i előrejelzésével”.

Az akadémikusok is felidézik, amit a vezető meteorológusok elbocsátása óta többen aggasztónak találtak, miszerint előfordult már a történelemben, hogy egy szovjet és egy magyar meteorológus, „kedvezőtlen vagy félreérthető időjárás-jelentéseiért kényszermunkatáborba került (az orosz tudóst utóbb ki is végezték). Örömmel nyugtázzuk, hogy nem tartunk itt.”

A Palkovics nevéhez fűződő menesztések ugyanakkor azért is komoly kérdéseket vetnek föl, mert az iparminiszter tökéletesen tisztában van a tudományos modellek bizonytalansági tényezőivel, beleértve a meteorológiai modellek efféle tulajdonságait is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az iparminiszternek magának is több publikációja jelent meg a témában.

A Stádium 28 Kör nyilatkozata előtt nem sokkal más tudósok is tiltakoztak az ellen, hogy kollégáikat politikai alapon hurcolják meg olyan teljesítményük miatt, amely a tudomány mai állásának minden szakmai kritériumát kielégíti. Kemenesi Gábor virológus a Twitteren vont párhuzamot a covidvakcinák hazai bevezetése és a tűzijáték-fiaskó között, mint írta, az OMSZ vezetőinek kirúgása a szakmaiság és tudomány elleni támadás is, amelynek a spektruma jóval túlmutat a mostani ügyön. Írásában leszögezte, hogy „szerintem a legfontosabb, hogy nem szabad csendben maradni, ki kell mondani ha valami rossz. Az OMSZ kirúgási ügy rossz, nagyon rossz.” Tímár Gábor geofizikus professzor pedig egy Facebook-posztját követően magyarázta el a Qubiten az időjárási modellek működését és az azokban rejlő bizonytalanság okait és következményeit.

