30 kilométer magasból készítettek felvételeket Budapestről és környékéről a rekordaszály idején

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Augusztus közepe kiváló időszak a magaslégköri ballon indításra, amit az UPRA.space (Universal Platform for Robotics and Aerospace) csapata rendszeresen kihasznál. Idén augusztus 15-én bocsátottak fel egy távérzékelő ballont, amelynek segítségével képeket és videókat készítettek Budapestről és a város környékéről.

A ballon fedélzetén helyet kapott a csapat UPRACAM nevű, saját fejlesztésű multispektrális kamerája is, amely a látható fény és az infravörös tartományban egyidejűleg képes képeket készíteni. A növények leginkább az infra fényt verik vissza, amely szabad szemmel nem látható, ám a visszavert fény mennyisége fontos információ a vegetáció állapotáról. Ha ezt kombinálják a látható spektrumban gyűjtött adatokkal, olyan kompozit képek készülhetnek, amelyek segítségével pontosan fel lehet mérni a növényzet állapotát. Az idei nyárhoz hasonló, hosszan tartó száraz időszakokban a hasonló repülések értékes információkat szolgáltatnak többek között a mezőgazdaságnak.

Színezett felvételen Budapest Fotó: UPRA.space

Az augusztusi repülésen az UPRACAM új lencsékkel repült, ami sokkal részletesebb és jobb minőségű képek készítését tette lehetővé, mint korábban. A csapat folyamatosan dolgozik a kamera továbbfejlesztésén, valamint a távérzékelt adatok feldolgozásának pontosságán.

Az UPRACAM által gyűjtött adatokból kompozit képek készültek. A csapat kétféle feldolgozási módszert alkalmaz a képek kiértékelésére. Az NRG képeken a színek eltolása után az infravörös információ pirosan jelenik meg. Minél pirosabb árnyalatú valami a képen, az növényzet vagy hőforrás jelenlétét jelzi.

A képeken a piros területek növényzetet vagy hőforrást jelentenek Fotó: UPRA.space

Az NDVI kompozit képeken egy számolt vegetáció indexet jelenítenek meg vizuálisan. Minél zöldebb valami a képen, annál egészségesebb a növényzet az adott területen, míg a mesterséges tereptárgyak kékes-lilás árnyalatban jelennek meg.

A repülés közel három óráig tartott, amely során a ballon Budapest felett tett egy kört, majd Szentendre közelében biztonságosan landolt. A repülést több fedélzeti kamera is rögzítette, a felvételeken pedig látszik, ahogy a felhőtakaró feloszlik a város felett és Budapest egyre több részletét lehet kivenni a felvételeken.

30 kilométeres magasságból még a Balaton is látható volt Budapestről Fotó: UPRA.space

A ballon közel harminc kilométeres magasságig emelkedett, ami már elég magas ahhoz, hogy a Balaton is majdnem teljes hosszában látszódjon a felvételeken. Magyarország természeti látványosságai mellett különböző felhőformációk is megfigyelhetők nem mindennapi szögekből. Mivel a ballon átrepül a felhőrétegeken, ezért közvetlen közelről is láthatunk képeket róluk.

A repülés során rögzített képanyagból készült egy összefoglaló videó, melyen a repülés legizgalmasabb pillanatai láthatók.

Az UPRA.space csapata most elkezdte a felkészülést az őszi szezonra, ami a várakozások szerint izgalmas projekteket hoz majd.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: