Székletátültetést javasolnak a szuperbaktériumokkal küzdő betegeknek Nagy-Britanniában

A brit egészségügyi szabályozó hatóság (National Institute for Health and Care Excellence, vagy Nice) zöld utat adott a székletmikrobióta-transzplantációnak, vagy egyszerűen csak székletátültetésnek nevezett beavatkozásra azoknak a betegeknek az esetében, akiket a Clostridium difficile (CDF) nevű baktérium fertőzése után két vagy több alkalommal is sikertelenül kezeltek a hagyományos módszerekkel. Az egészségügyi szolgálat (NHS) szerint több száz ilyen beteg van ma az országban.

Az általában hasmenéssel járó, súlyos esetben azonban akár álhártyás vastagbélgyulladást is okozó CDF gyakran olyanokat érint, akiket túlkezeltek antibiotikumokkal. Ennek ellenére más típusú antibiotikumokkal szokták kezelni, de mivel sok esetben azoknak is ellenáll, szuperbaktériumként tartják számon. A Nice szerint a klinikai kísérletek bizonyították, hogy a székletátültetés sokkal hatékonyabb a makacs CDF-fertőzés ellen, mint az antibiotikumos kezelés.

Clostridium difficile baktériumok Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library

A székletátültetés célja, hogy helyreállítsa a betegek bélbaktérium-populációjának egészségét azáltal, hogy egészséges donorok székletéből származó bélbaktériumokat és más mikroorganizmusokat juttatnak a betegek bélrendszerébe. Ez történhet az orron keresztül a gyomorba vezetett csőben, közvetlenül a vastagbélbe vezetett csőben, vagy akár egy kapszulában le is lehet nyelni.

A Nice közölte, hogy a döntést öt, összesen 274 felnőttön végzett klinikai vizsgálat eredményeinek áttekintése után hozta meg. Az adatok szerint négy vizsgálatban több CDF-fertőzést gyógyítottak meg székletátültetéssel, mint antibiotikumos kezeléssel, míg az ötödikben megegyezett a két kezelés sikerességének aránya.

