Nem lustább az átlagosnál, aki füvezik

Hiába ábrázolja gyakran motiválatlannak és lustának a marihuánafogyasztókat a média, a Cambridge-i Egyetem munkatársainak kutatása szerint nincs kimutatható eltérés e tekintetben a szert fogyasztók és nem használók között. Martine Skumlien, az egyetem PhD-hallgatója az International Journal of Neuropsychopharmacology folyóiratban jelentetett meg munkatársaival tanulmányt, amelynek eredményei alapján sem a motivációban, sem az élet örömeinek átélésével kapcsolatban nem látszik szignifikáns különbség a rekreációs céllal marihuánát fogyasztók és a szerrel nem élők között.

A kutatók 274 rendszeresen fogyasztó serdülőt és felnőttet vontak be a vizsgálatba, kontrollcsoportnak pedig a hozzájuk nemben és korban is hasonló, azonos méretű mintát választottak. Kérdőíveket töltettek ki a résztvevőkkel, amelyekben az adhenóniát (örömre való képtelenséget, örömhiányt) és az apátiát (közöny) mérték fel. A válaszadók átlagpontszámai a két csoportban alig tértek el egymástól. 2022 áprilisában hasonló eredményre jutott a kutatócsoport vizsgálata az agy jutalmazó rendszerének működésével kapcsolatban is: a marihuánafogyasztás nem befolyásolta azt.

A kérdőíveket minden esetben józanul töltötték ki a vizsgált személyek, ami befolyásolhatta az eredményeket, a kutatók szerint ugyanis előfordulhat, hogy a szer hatása alatt módosul a motiváció. A Guardian által megkérdezett Barbara Sahakian, a Cambridge-i Egyetem neurológus professzora emellett hozzáteszi, hogy az eredmények nem zárják ki, hogy a rekreációs szerhasználaton túli fogyasztás, illetve a függőségi problémák jelentős eltéréseket okoznak.

Skumlien és kutatócsoportja szerint viszont fontos, hogy ne egy téves, stigmatizáló kép éljen az emberek fejében a marihuánát fogyasztó embertársaikról. A kísérlet folytatásaképp a szer hatása alatt álló személyek motivációjával fognak foglalkozni.

