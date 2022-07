Több a közúti baleset ott, ahol legális marihuánát fogyasztani

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Betépve vezetni nem feltétlenül jó ötlet, nem is hiába bünteti a törvény: a DUI (Driving Under the Influence) az összes államban jogsértésnek minősül, és büntetés jár érte. A törvény az alkoholra, a gyógyszerekre és a drogokra is vonatkozik, és azt mondja ki, hogy ha valaki nem alkalmas a vezetésre, az ne vezessen, az már más kérdés, hogy mi idézte elő ezt az állapotot.

Egy frissen megjelent tanulmány a marihuána legalizációja és a közúti balesetek közötti kapcsolatot vizsgálta. A kutatók 11 amerikai állam baleseti statisztikáit vetették össze egymással 2009 és 2019 között, a vizsgált államok közül ez alatt az időszak alatt ötben legalizálták a kannabisz fogyasztását. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy ott, ahol legális szívni, megemelkedett a balesetek száma, abban a hat államban viszont, ahol továbbra is tiltott a szer használata, nem történt hasonló változás.

A személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 5,8 százalékkal nőtt a legalizáció mellett döntő államokban, míg a halálos balesetek száma 4,1 százalékkal emelkedett. Ez nem is tűnik túl soknak ahhoz képest, hogy egy 2018-as tanulmány szerint Coloradóban 2013 és 2016 között 98 százalékkal nőtt azoknak a száma, akik marihuánát fogyasztottak, mielőtt balesetet szenvedtek volna. Ugyanez az arány Washingtonban, ahol szintén legális a szer használata, 28 százalékkal nőtt.

Lassan, de biztosan

Sem a 2018-as, sem a mostani tanulmány nem állítja, hogy ok-okozati kapcsolat lenne a legalizáció és a balesetek között, az esetszámok mindenesetre emelkednek. A tanulmány vezető szerzője, Charles M. Farmer szerint azok, akik korábban is fogyasztottak füvet, valószínűleg a legalizáció után is fogyasztanak, és könnyen lehet, hogy mindkét esetben vezettek is – a balesetek megnövekedett számáért többek között az is lehet a felelős, hogy sokan úgy gondolhatják, hogy ha vásárolhatnak marihuánát, akár betépve is vezethetnek, joguk van hozzá.

A balesetek száma a vizsgált államokban jellemzően abban az időszakban ugrott meg, amikor már legális volt füvezni, de még nem alakult ki hozzá az infrastruktúra, a nemzeti fűboltok megnyitása után már kevesebb baleset történt. Idővel a halálos balesetek száma is csökkent, ennek az lehet az oka, hogy a betépett sofőrök hajlamosabbak az átlagosnál lassabban hajtani, így ha balesetet is okoznak, az kisebb eséllyel lesz fatális kimenetelű.

