Történelmi csúcson a fiatalok hallucinogén- és marihuána-fogyasztása, de még mindig az alkohol a legkedveltebb drog

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Soha nem volt annyira népszerű a marihuána a fiatal felnőttek körében, mint tavaly. A kannabiszfogyasztáshoz hasonlóan reneszánszát éli egyes hallucinogén anyagok fogyasztása is, az amerikai Monitoring the Future (MTF) felmérése szerint. A felmérést 1975 óta évente végzi el a University of Michigan kutatócsoportja, az önbevallásos kérdőíveket tinédzserek és fiatal felnőttek töltik ki, arról kérdezik őket, milyen szereket használtak életükben, az elmúlt évben, illetve az elmúlt hónapban. A felnőtteket a tesztet tinédzserként is kitöltők csoportjából válogatják, a vizsgálatokkal azt szeretnék nyomon követni, hogyan befolyásolják a fiatal felnőttek döntéseit, egészségét és előmenetelét az általuk használt legális vagy illegális szerek.

A 18 és 30 közötti, tehát nagyjából a szociológusok által csak Z-generációként hivatkozott csoportot lefedő fiatalok körében azért – a korábbi generációkhoz hasonlóan – továbbra is az alkohol a legnépszerűbb drog, de csökkent azoknak a száma, akik a mindennapos vagy a heti rendszerességű alkoholfogyasztástól sem riadnak vissza. Töretlenül növekszik viszont azoknak a fiataloknak a száma, akik saját bevallásuk szerint kéthetente akár extrém mennyiségű, 10 egységnyinél is több alkoholt megisznak. Ezt a mutatót 2005 óta követik nyomon a felmérés készítői, és eddig még minden évben növekedést tapasztaltak.

A 2021-es felmérés legfontosabb következtetései:

Mérése óta tavaly volt a legmagasabb a marihuánát naponta fogyasztó fiatal felnőttek aránya az Egyesült Államokban. (A marihuánára vonatkozó adatsorokat 1988 óta gyűjtik.)

A tavalyi év során a 18 és 30 közötti fiatalok közel fele élt legalább egyszer kannabisszal, öt évvel korábban még csak a harmadukra volt igaz az egy évben belüli fogyasztás.

A marijuánát naponta fogyasztó fiatalok aránya meghaladta a 10 százalékot.

2021-en tíz év óta először nőtt a hallucinogén szerekkel élő fiatal felnőttek aránya, 5-ről 8 százalékra.

A hallucinogének közül a legnépszerűbb az LSD, a meszkalin, a leginkább a varázsgomba hatóanyagaként ismert pszilocibin és az extasy-ként ismert MDMA.

A hallucinogének közül egyedül az MDMA használata csökkent, a többi hatóanyagé nőtt.

A legnépszerűbb drog továbbra is az alkohol, de csökken a fiatalok között azoknak az aránya, akik az elmúlt hónapra, valamint egy évre alkoholfogyasztásról számoltak be.

A fiatal felnőttek kétharmada fogyaszt alkoholt havi rendszerességgel, míg öt éve még a 70 százalékuk vallotta ugyanezt.

Az italozók körében viszont 13 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik egyszeri alkalommal akár extrém mennyiségben, 10 egység fölött fogyasztanak alkoholt.

A nikotin egyre kevésbé népszerű a fiatalok körében és a dohányzók között egyre többen vannak, akik a nikotint gőzöléssel és nem a hagyományos módon, vagyis cigaretta formájában, égetéssel juttatják a szervezetükbe.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: