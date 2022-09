Tutanhamon sírkamrája elvezethet Nofertiti sírjához is

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A Tutanhamon sírjában feltárt hieroglifák felfedezése megerősíti azt a korábbi elméletet, hogy Nofertiti egy rejtett sírkamrában nyugszik a mostohafia sírkamrája mellett. A világhírű brit egyiptológus, Nicholas Reeves szerint a fáraó temetését ábrázoló kártusokat olyanokra festették rá, amelyek Nofertiti temetését mutatják be.

Reeves a Guardiannek elmondta, hogy Tutanhamont utódja, Ay temette el, erről árulkodnak a hieroglifák is, azonban ezek alatt kivehető, hogy Nofertiti temetését is megörökítették a sírkamra falán. Az elméletet az ábrázolt alakok sajátosságai is alátámasztják a szakértő szerint.

Reeves úgy véli, hogy Tutanhamon sírkamrája egy sokkal nagyobb sír része és ebben temethették el Nofertitit is. Ezt a sírkamráról készített nagy felbontású képeken kivehető vonalak szintén alátámaszthatják, ezek ajtónyílások nyomai lehetnek. Szintén erre utal az is, hogy a fáraó sírkamrája szokatlanul apró ahhoz, hogy önálló sír legyen.

Az eredeti sírkamráról készült másolatban látható falfestmények Fotó: AMIR MAKAR/AFP

Az egyiptológus véleményét azonban a korábbi radaros vizsgálatok nem támasztják alá egyértelműen. Épp ezért sok más kutató szerint a felvételeken látható, ajtónyílásnak vélt vonalakra vonatkozó elmélet nem túl meggyőző. A hőkamerás és penészterjedési vizsgálatok ugyanakkor arra adnak okot, hogy Reeves vélekedését tovább vizsgálják.

Reeves elmélete mellett kiáll George Ballard geofizikus, aki épületek radarméréseivel foglalkozik. Szerinte a kamra keleti és északi fala valójában álfalak, amit érdemes tovább vizsgálni. Meggyőződése, hogy a Királyok Völgyében semmi nem épülhetett szándék nélkül, tehát a falak mögött is lennie kell valaminek.

