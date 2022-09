Győrben és Debrecenben is összevonnak iskolákat, hogy csökkentsék a rezsit

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A Győri Szakképzési Centrum energiacsökkentő csomagja szombattól lép életbe, október közepétől pedig intézmények összevonására is sor kerül majd, írja az Új Szó. Az intézkedés nem példátlan, szerdán a Telex számolt be róla, hogy két debreceni iskolát is összevonhatnak a megemelkedett rezsiárak miatt.

A spórolást az intézmények azzal oldanák meg, hogy délelőtt az egyik intézmény, délután pedig a másik iskola diákjai tanulnának az épületben. Ezt a felosztást hetente változtatnák: a diákok tehát váltott tanrendben, A és B hét szerint járnának iskolába, előreláthatóan a fűtési szezon végéig, március 31-ig. Az intézkedéssel az intézmények bezárását és az online oktatásra való áttérést próbálják elkerülni.

A Győri Szakképzési Centrumhoz tartozó intézmények közül eddig azt lehet tudni, hogy a Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum tanulói a Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum épületébe járnak majd, a Baross épületébe pedig a Győri Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum diákjai költöznek át. Az átszervezés érintheti még a Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskolát is az Új Szó értesülései szerint, ahogy az sem kizárt, hogy további intézményeket is összevonhatnak.

A Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum épülete Fotó: Győri Szakképzési Centrum

A rezsiköltések csökkentése érdekében az iskolákban 18 Celsius-fokra lehet fűteni a termeket (a műhelyeket 16 fokra), a folyosói lámpákat nappal le kell kapcsolni. A fogyasztást és a hőmérsékletet is rendszeresen ellenőrizni fogják az intézményekben. Mindez persze csak akkor lép életbe, amikor elkezdődik a fűtési szezon, egyelőre egyáltalán nincs fűtés az iskolákban, sem Győrben, sem máshol.

A bezárások ugyanakkor nem csak iskolákat érintenek. Az RTL Híradó szerda este számolt be róla, hogy októbertől hétvégente (péntek délután 4 órától vasárnap délutánig) bezár az egyik legnagyobb budapesti középiskolai kollégium is. A Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium (BEKK) egyik Mogyoródi úti épülete bezárásának okairól a csatorna a tankerületet és az érintett gyerekek szüleit is kérdezte. Míg a fenntartó szerint csökken az igény a hétvégi bentlakásra (alig 200 diák maradna hétvégente), egy szülőnek a rezsiköltségek szükségszerű csökkentésével indokolták a döntést. A másik két tagintézmény ügyeletesként nyitva tart hétvégén is, a Budapesten maradó diákok ide átköltözhetnek hétvégente, de ezt a Híradónak nyilatkozó tanulók sem tartják életképes megoldásnak.

A kollégiumi kiköltözés egyébként a győri diákokat is érinti: a Győri Szakképzési Centrum takarékossági intézkedései is tartalmazzák a hétvégi kiürítést. Ilyenkor majd a fűtést is kikapcsolják, előreláthatóan 12 Celsius-fokig süllyedhet így a hőmérséklet az épületben.

Az győri átszervezés meglepően hat azok után, hogy Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja augusztus végén a Győr + Médiának úgy nyilatkozott, hogy az intézményeket felkészítették a tanévre, modernizálták a fűtésrendszert és napelemeket is felszereltek, hogy csökkentsék energiaköltségeiket. Teljesen normális tanévre készülhettek tehát a legnagyobb vidéki szakképzési centrumban.

