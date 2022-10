Videóajánló: A professzor, aki szerint III. Károly alternatívgyógyászat-mániája komoly károkat okoz Nagy-Britanniának

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

III. Károlyt még meg sem koronázták (erre majd a királynő temetését követő egy éven belül kerül sor), de már többen előre aggódnak amiatt, hogy vajon milyen célokat tűz a zászlajára, milyen civil és tudományos törekvéseket támogat majd, és hogy továbbra is ragaszkodik-e a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának hangsúlyozásához. Ez utóbbi miatt érdemelte ki Károly a klímaherceg címet: walesi hercegként minden lehetséges fórumon hangoztatta a klímaváltozás veszélyeit és az egységes fellépés szükségességét, és úgy tűnik, hogy a károsanyag-kibocsátás visszafogását továbbra is rendkívül fontosnak tartja – olyannyira, hogy még a koronázási ünnepséget is a lehető legkevesebb pompával akarja lezavarni, akkor is, ha ez ellentmondana a diplomáciai követelményeknek.

A királyt nem is a klímacéljai miatt éri évtizedek óta számos kritika, hanem az ezzel félig-meddig összefüggő természetesség iránti törekvései miatt: alig akad olyan fél- vagy áltudományos alternatív gyógyászati elképzelés, amit III. Károly ne támogatott volna az elmúlt időszakban. Károly egyik leghangosabb és legharagosabb kritikusa Edzard Ernst német születésű orvos, aki egy egész könyvet szentelt az egykori herceg alternatív gyógyászatba vetett hitének, és aki egyébként is a téma egyik leginkább elismert szakértője, a SCAM (So-Called Alternative Medicine) című könyv szerzője.

Ki?

Ernst számos egyetemet megjárt: a Bécsi Egyetem tanszékvezetői posztjáról az Exeteri Egyetemhez igazolt, ahol kifejezetten az alternatív gyógyászati módszerek hatékonyságát kutatta. 2012 óta az egyetem emeritus professzora, és számos rangos szakfolyóiratban (pl. British Medical Journal, British Journal of General Practice) és folyóiratban (Guardian, Independent) publikált. Három szakfolyóirat főszerkesztőjeként is dolgozott, munkásságát 17 különböző szakmai díjjal ismerték el. Ernst nem az alternatív gyógyászat ellensége: a fő célja ezeknek a technikáknak az ellenőrzése és rangsorolása, így például tényekkel igazolt gyógyhatást tulajdonít az olyan szereknek, mint a bíbor kasvirág, mert a gyógyhatását igazoltnak tekinti, viszont óvatosságra int az olyan irányzatok esetében, mint például a homeopátia.

Mit?

A professzor emiatt is vetemedett arra, hogy a szájára vegye a királyi család egy tagját, a mostani királyt: szerinte III. Károly komoly károkat okoz Nagy-Britanniának az alternatív gyógyászat, különösen a homeopátia népszerűsítésével, de alig akad olyan SCAM, amiben az uralkodó ne látna fantáziát. Ernst szerint Károly az elmúlt negyven évben arra használta befolyását és pénzét, hogy ezeket a legalábbis gyanús nézeteket népszerűsítse, és az sem vette el a kedvét, hogy az általa támogatott alternatív gyógyászattal foglalkozó kórház 2010-ben csődbe ment, a saját gyógynövényes élelmiszerkiegészítőket forgalmazó cégét pedig félrevezető reklámai miatt megbüntették (a sárkányfűbiznisz nem sokkal később csődbe is ment).

Károly a gyógynövények és a homeopátia mellett számos alternatív gyógyászati iskolát támogatott, ilyen például az ajurvédikus gyógyászat, a kiropraktika, a méregtelenítés, a Gerson-terápia, az iridológia, a Marma-masszázs, a pulzusdiagnosztika, a reflexológia, a nyelvdiagnosztika vagy a hagyományos kínai gyógyászat. Ernst szerint a király legtöbb elképzelésének nincs komolyan vehető tudományos háttere, ami nem is csoda, hiszen Károly saját magát is a felvilágosodás esküdt ellenségének nevezte, és a jelek szerint jobban hisz Paracelsus okkult természetfilozófiai tanaiban, mint a tudományos felfedezésekben.

Hol?

Edzard Ernst március végén beszélt a Center for Inquiry nevű humanista-szkeptikus szervezet YouTube-csatornáján a III. Károlyról írott könyvéről (Charles, the Alternative Prince). Az interjúban aggasztónak nevezte, hogy egy ilyen különös elméletekben hívő ember lesz Nagy-Britannia uralkodója (ezzel nincs egyedül: korábban a Brit Dietetikusok Szövetsége is elítélte Károly méregtelenítő termékeit). Márciusban persze még élt II. Erzsébet, így még csak elméleti (de nem túl távoli) lehetőségként kezelték, hogy III. Károly lesz a király, az interjú most viszont új aktualitást kapott – bár azt még nem lehet tudni, hogy Károly a klímaharcos hozzáállása mellett királyként is Paracelsus és a homeopátia lelkes rajongója marad-e.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: