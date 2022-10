Kína kiberfenyegetésére figyelmeztet a brit kémfőnök

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

„Kína ereje és félelme együtt az egész világot fenyegeti” – mondta Jeremy Fleming, a brit kiberhírszerzés, a GCHQ (Government Communications Headquarters) vezetője. Fleming kedden tart előadást a kínai fenyegetésről, de a GCHQ néhány részletet már előre megosztott a nagyközönséggel a beszédből, amelyben a kémfőnök több szempontból is aggasztónak nevezte az ország technikai térnyerését.

Fleming szerint a tudományos és technológiai közösségnek reagálnia kell valahogy Kína techpolitikájára, és ez a reakció alapvetően meghatározza majd a jövőt. A szakember szerint a centralizált digitális valutával az ország az Oroszországgal szembeni szankciókhoz hasonló lépéseket is megkerülheti majd, a BeiDou névre keresztelt műholdas rendszerrel pedig egy esetleges űrháborúra készülhet.

A BeiDou nem csak arra alkalmas, hogy Kína meggátolhassa a vetélytársait az űrbe jutásban, hanem tovább erősítheti az állampolgárok megfigyelését. Már ha ez egyáltalán lehetséges: az országban már eddig is csaknem totális megfigyelési rendszert építettek ki, a közösségi média állami kézben van, a kamerák mellett pedig mesterséges intelligencia is segíti a közhangulat felmérését.

Jeremy Fleming aggódik Fotó: TAYFUN SALCI/Anadolu Agency via AFP

Fleming szerint a kínai technika exportjával az ország a globális hatalmát próbálja erősíteni, a technikának pedig rejtett ára is van: az ország ezzel próbálja megzsarolni, megvesztegetni vagy lekenyerezni a külföldi szövetségeseit, miközben az egypárti rendszert belföldön egyre inkább megszilárdítja. Kína tagadja, hogy ilyesmire készülne, és azzal vádolja a nyugatot, hogy a mocskolódásával csak az ország növekedésének akar gátat vetni.

A kínai kémek nem pihennek

Nem Fleming az első, aki ilyesmire figyelmeztet: az FBI és a brit kémelhárítás, az MI5 júliusban szintén nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte Kína térnyerését. Christopher Wray, az FBI igazgatója szerint a saját kriptovaluta fejlesztésével az ország a Taiwan lerohanása után várható szankciók kijátszására készülhet. Ha ez megtörténne, az Wray szerint beláthatatlan gazdasági következményekkel járna.

Ian McCallum, az MI5 vezetője szerint is valós fenyegetésről van szó: amellett, hogy a Kínai Kommunista Párt egyre jobban megszilárdítja a hatalmát, egyre aktívabbak az ország kémjei is, akik hackertámadásokkal és ipari kémkedéssel próbálnak meg gazdasági és politikai előnyökhöz jutni. McCallum szerint az MI5 hétszer annyi Kínával kapcsolatos üggyel foglalkozik, mint négy évvel ezelőtt, Wray szerint pedig az FBI 12 óránként nyit egy-egy új kémelhárítási ügyet. A probléma súlyát jól mutatja az is, hogy ez volt az első alkalom, hogy az FBI és az MI5 vezetői közös sajtótájékoztatót tartottak.

Fleming szerint a kínai vezetés fél a saját polgáraitól, a szólásszabadságtól, a szabad piactól, a közös technikai sztenderdektől és a nyílt szövetségektől, végső soron pedig a nyílt, demokratikus rendszerektől és a nemzetközi szabályoktól, az ezektől való félelmében pedig olyan cselekedetekre vetemedhet, amelyek az egész világ biztonságát fenyegethetik.

