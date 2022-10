Kiderült, miért érződik hidegnek a mentol

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Már eddig is úgy tartották a kutatók, hogy a mentol molekulái más anyagokhoz hasonlóan képesek aktiválni a hidegérzetért felelős idegsejteken található TRPM8 (transient receptor potential melastatin member) ioncsatornákat. Ezt korábban madarak bőrén vizsgálták, most pedig emlősökkel, konkrétan egerekkel kísérleteztek, és a krio-elektronmikroszkópia segítségével tárták fel a felszínen zajló folyamatokat. Az eredményekről a kutatócsoport a Science-ben számolt be október 14-én.

A tapasztalatok szerint a mentol hűsítően hat, akár mentolos cukorkáról, italról, tusfürdőről vagy krémről van szó. A hámsejtekkel való érintkezése során aktiválja a hidegérzékelő neuronokon az ioncsatornákat, így nemcsak egyszerű ízről van szó, hanem egy komplex élményről, ami a nyelven kívül a test más bőrfelületeivel is feldolgozható.

Az emlősök a hideget alapvetően a hőmérséklet csökkenésének hatására, illetve egyes vegyületekkel való érintkezés során érzékelik – írják a kutatók a tanulmányban. A vegyületmolekulák a kettős lipid sejtburkon az ioncsatornákat aktiválhatják, hasonlóan más ingerekhez, például a nyomáshoz vagy a hőhatáshoz. A lipidréteg feladata a sejt egyensúlyának fenntartása, a szükségtelen anyagok bejutásának megakadályozása és a szükségesek bevezetése a sejtbe, írja az IFL Science.

A kutatók a krio-elektronmikroszkóppal megfigyelték, hogy a kettős lipid felépítésű sejtfalakban található TRPM8 ioncsatornák nyitását a mentolmolekulák is képesek előidézni. A foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfát (PIP2) nevű fehérjéjével ugyanis a mentol kiválóan képes kötődni a TRPM8-hoz, ezáltal a csatorna megnyílik, nátrium- és kálciumionok áramlanak a sejtbe, aminek így megváltozik a potenciálja, és jelet küld az agy felé, ami hidegérzetté fordítja a sejtszintű eseményeket.

Bár a folyamatot madarak sejtjeiben már igazolták, az emlősök szervezetében ez az ioncsatorna-típus kicsit másképp működik, mivel a madarak és az emlősök hőérzékelése eltér egymástól. A krio-elektronmikroszkópia tette lehetővé, hogy egerek sejtjein is megvizsgálhassák a jelenséget, ezzel bizonyítsák, hogy az emlősökben ez a folyamat megy végbe a mentol és hasonló vegyületek hatására.

