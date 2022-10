Német egészségügyi miniszter: a marihuána legalizálásával az emberek egészségét óvjuk

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

20 grammig legális lenne a kannabisz egyéni célú felhasználása Németorszában a német kormány új törvénytervezete szerint. A törvényileg engedélyezett kannabisz THC hatóanyagtartalma nem haladhatná meg a 15, illetve a 18-21 éves kor közötti korosztályban a 10 százalékot. Ha a javaslatot elfogadják, a marihuánatermékekre a THC-tartalmuk alapján vetnének ki jövedéki adót – adta hírül a Redaktionsnetzwerk Deutschland szerdán. Karl Lauterbach egészségügyi miniszter szerint a marihuána legalizálásakor a német kormány az emberek egészségének a megőrzését tűzi ki elődleges céljául. Mint mondta, nem a kannabiszfogyasztók körének a szélesítése, hanem az a cél, hogy aki egészségügyi okokból fogyaszt kannabisztermékeket, az a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megtehesse.

Lauterbach értékelése annak fényében nem is olyan meglepő, hogy miután a Kaliforniai Állami Műszaki Egyetem és az Új-Mexikói Egyetem három kutatója nemrégiben megvizsgálta, milyen hatással van a marihuána legalizálása a gyógyszeripar bevételeire, kiderült, hogy az utóbbi évek amerikai dekriminalizációs majd legalizációs hullámának köszönhetően éves szinten 3 milliárd dollárral csökkent a gyógyszereladásokból származó bevétel. A hatás azokban az államokban bizonyult a legerősebbnek, amelyekben a rekreációs célú kannabiszhasználatot is engedélyezték. A legnagyobb mértékben a vényre kapható fájdalomcsillapítók iránt csökkent az igény, egy 2018-as kutatás szerint a legalizálás után 14 százalékkal, éves szinten pedig 5-6 százalékkal kevesebb opioid fájdalomcsillapítót váltottak ki az USA-ban a 2011 és 2016 közötti időszakban, míg egy másik kutatás szerint általánosságban is csökkennek a gyógyszereladások, miután zöld utat kap a marihuána: a hányinger kezelésére szánt gyógyszerekből 17, a depresszióra felírt szerekből 13, a fájdalomcsillapítókból pedig 11 százalékkal adtak el kevesebbet egy-egy legalizációs esemény után.

Mára csak a legtájékozatlanabbak nem hallottak még arról, hogy a marihuánának nemcsak a legfőbb hatóanyaga, a THC, hanem a kannabiszban lévő számos további kannabinoid molekula, elsősorban a CBD is úgynevezett polifarmakon. Ezeknek a molekuláknak közös sajátja, hogy az emberi szervezetben számos receptor és sejtes-molekuláris útvonal aktivitását egyszerre képesek módosítani. Ennek köszönhetően a több tucatnyi, látszólag nagyon különböző betegségre is gyógyírt jelentő hatóanyagnak tekinthető kannabinoidok orvosi felhasználásában óriási lehetőségek rejlenek. A CBD-ről ráadásul több kutatás is bebizonyította, hogy jótékony hatásai mellékhatások nélkül érvényesülnek.

A Németországban még elfogadás előtt álló törvényjavaslatról mások mellett a Bloomberg például azt írja, hogy a szabályozás révén

az adók segítségével a kannabisztermékek ára a feketepiaci ár közelében mozog majd,

két kannabiszkendertő termesztése engedélyezetté válik bárki számára,

a keresletet exkluzívan Németországban termesztett kínálattal kívánják kielégíteni,

a kannabisz lekerül az illegális kábítószerek listájáról,

az engedéllyel rendelkező gyógyszertárakban és drogériákban fogják a kannabisztermékeket forgalmazni,

csak azok a gyógyszertárak és drogériák juthatnak engedélyhez, amelyek megfelelő távolságra vannak az iskoláktól és egyéb ifjúsági intézményektől,

a kannabisztermékek reklámozása továbbra is tiltott marad.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: