A kannabisz legalizálása után jelentősen kevesebb fogy a vényre kapható gyógyszerekből

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Amerikai közgazdászok kiszámolták, hogy milyen hatással volt a gyógyszeriparra az elmúlt 25 év kannabiszlegalizációs hulláma. A kutatás szerint a fű orvosi és rekreációs célokra való engedélyezése több milliárd dolláros bevételtől fosztotta meg a gyógyszergyártó cégeket, és ha az egész Egyesült Államokban legalizálnák a szert, akkor a gyógyszeripari vállalatok tőzsdei nyeresége hirtelen több mint 10 százalékkal csökkenne.

A Kaliforniai Állami Műszaki Egyetem és az Új-Mexikói Egyetem három kutatója 45 amerikai legalizációs eseményt tekintett át 1996-tól kezdve, és azt találták, hogy mindegyik után átlagosan 2 százalékkal csökkent a gyógyszercégek tőzsdei nyeresége. Ez a számításaik szerint azzal járt, hogy éves szinten mindegyik esemény után 3 milliárd dollárral csökkent a gyógyszereladásokból származó bevétel.

Ha a legalizációs hullámból egyelőre kimaradó 16 állam is engedné a marihuána orvosi célú használatát, az a közgazdászok szerint éves szinten közel 11 százalékkal csökkentené tovább a gyógyszeripari bevételeket, így körülbelül 38 milliárd dollártól esnének el a gyógyszercégek. Ráadásul a rekreációs célú használat legalizálásának hatására 129 százalékkal nagyobb arányban csökkennek a gyógyszereladások, amiből a kutatók arra következtetnek, hogy a kannabisz gyógyászati hatása is sokkal jobban érvényesül azokban az államokban, ahol nem csak orvosi papírral lehet kiváltani a szert.

Az elmúlt években több kutatás megerősítette, hogy az Egyesült Államokban a vényre kapható fájdalomcsillapítók iránti kereslet jelentősen csökken azután, hogy egy adott államban legalizálják a marihuánát. Egy 2018-as kutatás szerint a legalizálás után 14 százalékkal, éves szinten pedig 5-6 százalékkal kevesebb opioid fájdalomcsillapítót váltottak ki az USA-ban a 2011 és 2016 közötti időszakban, míg egy másik kutatás szerint általánosságban is csökkennek a gyógyszereladások, miután zöld utat kap a marihuána: a hányinger kezelésére szánt gyógyszerekből 17, a depresszióra felírt szerekből 13, a fájdalomcsillapítókból pedig 11 százalékkal adtak el kevesebbet egy-egy legalizációs esemény után.

A PLOS One-ban megjelent friss kutatásban azt is megjegyzik a közgazdászok, hogy a gyógyszeripari vállalatok valószínűleg felismerték a kannabisz legalizálásában rejlő fenyegetést, és ezért felerősítették a szélesebb körű legalizáció megelőzését célzó lobbitevékenységüket. Azonban a kutatók szerint a gyógyszercégek is jobban járnának, ha a legalizálás megakadályozása helyett inkább ők is megpróbálnának betörni a kannabisztermékek piacára.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: