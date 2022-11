Ész Ventura: Pentominózz!

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Jövő hétvégén több program is lesz a játékok kedvelői számára. November 12-én szombaton lesz a XV. Országos Ördöglakat Találkozó a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A találkozón rengeteg logikai játékot ki lehet majd próbálni, köztük olyan darabokat, amik most először láthatók Magyarországon. Játékok készítésére is lesz mód, és rövid előadásokat lehet hallgatni (többek között e sorok írójától is) logikai játékokról és fejtörőkről, a részletesebb programot lásd a fenti linken.

Sajnos az előző programmal részben átfedésben lesz a Társasjátékok Ünnepe, mivel viszont ez egy kétnapos rendezvény, ezért lehetőség van akár mindkét programon részt venni, és egynapos jegy vásárlására is van lehetőség. A rendezvényt hagyományosan a Lurdy Házban rendezik meg, ahol több mint 400 asztalon lehet kipróbálni több száz társasjátékot, köztük nemzetközi újdonságokat, hiszen az Essen Spielről, Európa legnagyobb társasjáték-kiállításáról hozott játékokból egy külön teremet alakítanak ki a szervezők, de magyar társasjáték-fejlesztők is bemutatják játékaikat (többek között e sorok írója is). A rendezvényen a legtöbb hazai társasjáték kiadó képviselteti magát és általában nagy akciókkal lehet játékokat vásárolni.

E heti Ész Ventura feladványunk az egyik rendezvényhez kapcsolódik. Akinek tetszik a feladvány, az találja ki, hogy melyik rendezvényhez kapcsolódik, és ha eljön, akkor még több hasonlóval találkozhat!

167. feladvány: Maradék feladványok

Vegyük az alábbi 7x7-es négyzetrácsos táblát, amiből kivettünk két kis négyzetet, tehát csak a sárga terület része a táblának.

1. feladat: Helyezd el az F, L, W és Z pentominóelemeket (lásd az alábbi ábrát) rácsra illeszkedően a táblára, úgy, hogy a kimaradó (a táblából megmaradó sárga) rész szimmetrikus alakzat legyen!

2. feladat: Oszd fel pontosan két részre a táblát az L, N és P elemek lehelyezésével úgy, hogy a két kimaradó (egymással nem összefüggő) rész egybevágó legyen egymással!

Nehézségi szint:

A megfejtéseket ábrákkal együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. Az e-mail tárgyában kérjük a feladvány sorszámát feltüntetni. A helyes beküldők között év végén nyereményeket sorsolunk ki számos kategóriában, a leggyorsabb és legkreatívabb megoldást küldő versenyzőink pedig felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára is. A további részleteket lásd itt. Beküldési határidő: november 11. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.