Az észak-amerikaiak egyik legveszedelmesebb ellenfele: a kanadai lúd

Létezik egy madárfaj, ami meglepő módon képes konkrétan rettegésben tartani az embereket. Észak-Amerika egyes parkjaiban, rétjein, ahol a kirándulók és a pihenők nyugodtan szeretnének időt tölteni, szinte háborúvá fajulhat a helyzet, ha a ludaknak nem tetszenek a betolakodók.

Ha ugyanis a világ legnagyobb testű lúdfajának számító kanadai lúdnak (Branta canadensis) az adott terület valamilyen szempontból fontos, például táplálékszerzési szokásai miatt, minden erejével igyekszik megvédeni. Ebből pedig komoly konfliktusok alakulnak ki, olyannyira, hogy az IFL Science arról számolt be, hogy az észak-amerikaiak egyenesen úgy vélik, hogy a madarak a pokol tüzes bugyraiban születtek.

A kanadai lúd nevével ellentétben nemcsak Kanadában honos, hanem az USA északi részein, különösen a Nagy-tavak környékén, de vándorlásai során gyakran eljut a kontintens nyugati partjáig, és még a San Franciscó-i öböl környékén is fel szokott bukkanni, sőt nagy ritkán átrepüli az Atlanti-óceánt, és Európában is tiszteletét teszi. Testhossza elérheti a 110 centimétert, szárnyfesztávolsága a 185 centit. A nagyra nőtt hímek súlya eléri a 6,5 kilót, a nőstényeké az 5,5 kilót, de láttak már 10 kilósnál is nehezebb kanadai ludat.

Kanadai lúd (Branta canadensis)

Az Illinois-i Egyetem kutatói friss vizsgálatukban arra a következtetésre jutottak, hogy gyakorlatilag egyetlen hatékony módszer sincs arra, hogy a kanadai ludakat távol tartsák azoktól a helyektől, amelyeket az ember ki akar sajátítani magának. Ha a ludak egy területet már megszerettek, meg akarják tartani maguknak, és a védekezés során agresszívan is viselkedhetnek az őket elhessegetni kívánó emberekkel.

Például így:

A kutatók nyomkövetőket helyeztek el a ludakon, és vizsgálták az állatok mozgását. Megfigyelték, hogy csak akkor hagyják el a helyüket, amikor arra jó okuk van (például táplálékszerzés céljából). A helyzet hasonló akkor is, amikor elzavarják őket – olyankor némi várakozás után visszatérnek.

A területfoglalási háborúban tehát úgy fest, hogy a kanadai lúd győz az emberrel szemben. Ugyanis hiába sikerül ideig-óráig elzavarni a ludakat, azok kisvártatva visszatérnek, hasonlóan ahhoz, mint amit Ausztráliában tapasztaltak az Emu-háború során. A kutatók szerint most is arra van szükség, hogy a lakosság megtanuljon együtt élni a madarakkal ahelyett, hogy elzavarná őket a közös használatú területekről.

