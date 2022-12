A koronavírus Magyarországon majdnem egy évvel rövidítette meg az emberek életét

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Köztudott, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak, és az elmúlt néhány évben arról is lehetett hallani, hogy a koronavírus-járvány a világon mindenhol rontott a születéskor várható élettartamon. Most viszont az Eurostat adatai azt is megmutatják, hogyan változott a születéskor várható élettartam az EU-n belül régiós és nemek szerinti bontásban. Összességében Magyarországon is majdnem egy évvel rövidebb életre számíthattunk 2020-ban, mint 2019-ben.

A legjobbak és a legrosszabbak

2020-ban a Korzikán élők voltak a legjobb helyzetben a vizsgált európai országokban. Ott átlagosan 84 évre számíthattak a férfiak és a nők együttesen. Az átlagba persze bele kell érteni azt is, aki huszonévesen balesetben hal meg, így valószínűleg sokan vannak, akik a 84 éves kort is bőven túlélik.

A legrosszabb helyzetben három bulgáriai terület volt: az ország északnyugati régiójában, Szeverozapadenben például csak 72,1 évre számíthattak az emberek.

Ami a nők élettartamát illeti, 87 várható életévvel szintén Korzika bizonyult a legjobbnak, az utolsó helyeb azonban nem valamelyik bulgáriai régió áll, hanem Franciaország tengeri területeinek egyike, egy Afrika délkeleti partjai közelében fekvő sziget, Mayotte. Ott a nők csak 74 évre számíthattak, míg az említett bulgáriai régióban 76,2-re.

A férfiak számára Norvégia Trøndelag régiója volt a legjobb hely a születéskor várható élettartam szempontjából, 81,9 évvel, a legrosszabb pedig az említett bulgáriai Szeverozapaden, mindössze 68,5 várható évvel.

A járvány hatása

Az Európai Unióban összességében 81,3-ról 80,4-re csökkent a születéskor várható élettartam 2019-ről 2020-ra. A csökkenés a koronavírus által keményen sújtott Spanyolország két régiójában (Madridban és Castilla-La Manchában), illetve az olaszországi Lombardiában volt a legnagyobb. Mindeközben néhány távoli, a koronavírus-járvány elől könnyebben elzárható szigeten még növekedni is tudott a születéskor várható élettartam.

Magyarország és a szomszédok

Magyarországon a 2010-es 74,7-ről 2019-re 76,5-re emelkedett a születéskor várható élettartam, de aztán ez 2020-ra 75,7-re csökkent vissza. Tehát nagyjából a felét vesztettük el az évtizedes javulásnak. Ez a 0,8 év veszteség egyébként kicsivel az uniós 0,9 év alatt maradt.

A legmeredekebben tehát a Nyugat-Dunántúlon csökkent a születéskor várható élettartam 2019-ről 2020-ra, 1,3 évvel, de a budapesti 1 éves csökkenés is felfelé lóg ki az országos átlagból.

A szomszédainkkal összevetve a következő a helyzet (ugyanígy 2019-ről 2020-ra, férfiakat és nőket együttvéve):

A Magyarországi 0,8 év veszteség tehát a régióban sem kirívó, sőt igazából ennél kevesebb veszteséggel a szomszédaink sem úszták meg a koronavírus-járvány ilyen jellegű demográfiai hatását.

A szerző a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Regionális Programjának koordinátora. A cikkben nem a TASZ álláspontját fejti ki.

