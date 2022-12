Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az idei év már eddig is arról szólt, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásai széles körben elérhetővé válnak, miután a szövegből fotorealisztikus képeket generáló algoritmusokat, a félelmetesen emberszerű beszélgetéseket folytató (csak épp a szinte teljes internet tudásanyagával rendelkező) chatbotokat most először tárták ingyenesen, egyszerű felületeken a nagyközönség elé.

Az elmúlt egy hétben az OpenAI chatbotja, a GPT-3 továbbfejlesztett nyelvi modelljére (hivatalosan GPT-3.5) épülő ChatGPT talán a korábbiaknál is nagyobb hullámot vert a közösségi médiában, és a cég vezérigazgatója, Sam Altman szerint öt nap alatt érte el az egymillió felhasználót.

A ChatGPT-ről máris azt harsogják, hogy megdöntheti a Google egyeduralmát az internetes keresések terén, hiszen bár az elmúlt években a Google is egyre jobbá vált abban, hogy a keresési kulcsszavakon túl komplexebb, emberi nyelven megfogalmazott kérdésekre is találatokat dobjon, az új chatbot ennél is tovább megy: ha például leírod neki, hogy mi van otthon a hűtőben, komplett recepteket ajánl, de más olyan esetekben is tökéletesen használható, amikor az ember nem tudja, milyen kulcsszavakkal keressen rá a Google-ön.

Mivel mesterséges intelligenciáról (AI) van szó, értelemszerűen egyből felmerültek az aggályok, hogy kinek a munkáját veheti el az okos chatbot: az írók, újságírók, forgatókönyvírók és más kreatív szakemberek mellett már a programozók és webfejlesztők is fenyegetve érezhetik magukat, de az iskolai házi feladatok, esszék, beadandó dolgozatok is értelmüket veszthetik.

Találgatás helyett most inkább megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol, milyen emberi munkaköröket veszélyeztet leginkább a mesterséges intelligencia. A modorával nincs gond, igyekszik megnyugtató választ adni:

„A mesterséges intelligencia számos feladatot képes automatizálni, és bizonyos esetekben akár az emberi munkaerőt is helyettesítheti. Fontos azonban megjegyezni, hogy a mesterséges intelligencia technológia fejlesztése és alkalmazása még korai stádiumban van, és nehéz megjósolni, hogy pontosan mely munkakörök fognak kiváltásra kerülni, és mikor fog ez megtörténni. Addig is fontos, hogy a munkavállalók továbbra is fejlesszék készségeiket, és lépést tartsanak a mesterséges intelligencia legújabb vívmányaival, hogy versenyképesek maradjanak a munkaerőpiacon.”

Amikor példákat kértem tőle, először egy ötös listát adott, és röviden kifejtette, miért helyettesítheti az embereket az adott területen.

Ügyfélszolgálati képviselők: A mesterséges intelligencia technológia, például a chatbotok, számos rutinszerű ügyfélszolgálati feladatot, például a gyakori kérdések megválaszolását és az információnyújtást is el tudják látni.

Adatbeviteli irodai alkalmazottak: A mesterséges intelligencia nagy mennyiségű adat gyors és pontos feldolgozására képezhető, így potenciálisan helyettesítheti az emberi munkaerőt ezen a területen.

Transzkripciós szakemberek: A beszédfelismerő technológia jelentősen fejlődött az elmúlt években, és lehetséges, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia segítségével automatikusan átírhatók lesznek a hang- és videofelvételek.

Néhány típusú orvos és ügyvéd: A mesterséges intelligencia nagy mennyiségű adat elemzésére és ajánlások megfogalmazására képezhető, ami hasznos eszközzé teheti az orvosi és jogi munka bizonyos típusainál.

Gyártósoron dolgozók: A mesterséges intelligenciával működő robotokat már most is használják bizonyos gyártási környezetben, és képességeik várhatóan idővel csak javulni fognak.

Öt példával azonban nem elégedtem meg, kértem tőle egy 15-ös listát, ezúttal már indoklás nélkül, hogy kiférjen a válasza. Mivel a magyarja még nem tökéletes, angolul is elkértem a listát, és ez alapján a magyarul furcsán hangzó állások után zárójelben odaírtam, mire gondolhatott. Így a 15-ös lista a következő.

Ügyfélszolgálati képviselők

Adatbeviteli irodai alkalmazottak (álláshirdetési zsargonban: adminisztrációs munkák)

Transzkripciós szakemberek (akik felvételek leiratát készítik)

Néhány típusú orvos és ügyvéd

Gyártósoron dolgozók

Pénzügyi elemzők

Vezető és szállítási munkák (sofőrök és futárok)

Kiskereskedelmi eladók

Telemarketingesek

Ingatlanosok

Utazási irodai alkalmazottak

Adókészítők (ez az adóbevallások készítésére vonatkozik)

Könyvtárosok

Jogi asszisztensek

Biztosítási alvállalkozók

Azt is megkérdeztem, hogy hány éven belül lehet erre számítani, de jól be lett tanítva arra, hogy ne adjon spekulatív válaszokat, így csak a fent idézett szavait ismételgette, miszerint nehéz megmondani. Ha ennél bővebb infókra kíváncsi valaki, nyugodtan kérdezgesse tovább a ChatGPT-t.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: