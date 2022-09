A diákok már azzal vágnak fel, hogy mesterséges intelligenciával íratják a házi dolgozatokat

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A mesterséges intelligenciára (AI) épülő nagy nyelvi modellek, mint amilyen az OpenAI által fejlesztett GPT-3 is, már jó ideje közelítik az emberek szövegértési, vagy éppen fogalmazási készségeit, sőt egyikük már a Google mérnökét is meggyőzte arról, hogy öntudatra ébredt.

Most úgy tűnik, az is megtörtént, amiért a tanárok régóta tartanak a technológia fejlődésétől. A Redditen futott nagyot az a poszt, amelyben egy 17 éves norvégiai diák számol be arról, hogy egy ideje mesterséges intelligenciára bízza a házi dolgozatok és esszék írását, ráadásul néhány hét alatt 100 dollárt keresett azzal, hogy osztálytársainak házi feladatát is bevállalta. Állítása szerint az AI nem is vall szégyent, a tanárok osztogatják az 5-ösöket az írásokra.

A Redditen fellelhető kérdések alapján nem egyedi esetről van szó, már ha egyáltalán el lehet hinni a felhasználónak ezt a történetet. Több válaszban ugyanis kételkedtek a sztori hitelességében, mivel tapasztalataik szerint még nem tart ott a technológia, hogy 5-öst érő, elég emberi szövegeket állítson elő. Erre a posztoló azt felelte, hogy azért neki is van egy kis munkája az AI által generált szöveggel, átnézi, néhol átfogalmazza, és ő szerkeszti a végső változatába, de így is rengeteg időt és energiát spórol meg magának.

A tanárok egyértelműen a gépi segítséggel szemben foglaltak állást, egyikük azt válaszolta: „Tanárként elmondhatom, hogy ez az, amitől rettegek. Ha megtudnám, hogy a diákjaim mesterséges intelligenciával írt dolgozatokat adnak be, felmondanék. Ne kelljen már arra pazarolnom az életemet, hogy olyan dolgokat osztályozzak, amit egy AI írt. Van egy gyerekem, akinek jól jönne a figyelmem, amíg hétvégén dolgozatokat javítok.”

A tanároknak szóló subredditen saját kibeszélőt kapott az ügy. A vészjósló jövőképet felfestő kommentek között feltűnt egy olyan válasz is, amit egy irodalomtanárból lett AI-kutató írt, aki így biztatta exkollégáit: „Teljesen együttérzek veletek, srácok, elég kemény menet lesz ez nektek.” A kutató elmondta, hogy jelenleg nincs tökéletesen működő eszköz, amellyel ki lehetne szűrni az AI által generált szövegeket, így az lehet a legjobb megoldás, ha bizonytalan esetekben a tanár rákérdez a diákoknál a gyanús írásban foglaltakra, és teszteli a valós tudásukat.

A szövegalkotó AI fejlődése mindenesetre megállíthatatlannak tűnik. Egy tavalyi kísérletben a GPT-3 modell érvelő képességét tesztelték, és a tesztalanyok 63-70 százaléka minősítette meggyőzőnek a mesterséges intelligencia állításait, de a technika egyre elérhetőbbé is válik, a DeepMind szövegértési teszteken középiskolás szinten teljesítő AI-ja, a RETRO 25-ször kisebb számítási teljesítménnyel képes ugyanazt az eredményt elérni, mint a GPT-3.

* * *

Ennél egy fokkal életközelibb szemszögből esik szó az oktatás jövőjéről a Qubit következő tudományos estjén október 4-én.

Forró őszünk van, de vajon hogyan oldható meg a pedagóguskrízis? Hova vezet az erőltetett iskolai központosítás? Tényleg egyfajta kasztrendszerszer felé tart az ország? Októberi tudományos estünkre a magyar közoktatás problémáival készülünk: öt okos kutatóval, négy előadással, vitával és kerekasztallal, zárásként pedig improvizatív zenével és bárral. Mindez izgalmas helyszínen, a margitszigeti Kristályban vár majd rátok október 4-én, kedden 18:00-tól. Jegyeket itt tudtok venni, gyertek el, jó lesz!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: