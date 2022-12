Védelmet nyújthat az időskori elbutulással szemben a D-vitamin, csak azt nem tudják, hogyan

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A D-vitamin tartalmú étrendkiegészítők jelenthetik a megoldást a szellemi hanyatlás ellen, legalábbis, ha a D-vitamin eljut az agyszövetbe és ott megfelelő mennyiségben koncentrálódik állítja egy új, az Alzheimer’s and Dementia szaklapban december 7-én megjelent tanulmány. Az amerikai kutatás arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak a D-vitamin hiánya, hanem az is hozzájárulhat az időskori szellemi leépüléshez, ha a D-vitamin nem jut el és nem hasznosul kellő mennyiségben az agyszövetben.

Bár a mostani kutatásban vizsgáltak száma alig haladja meg a kétszázat, a tanulmány szerzői szerint munkájuk mégis egyedülállónak számít, mert a szellemi egészség és a D-vitamin bevitel közötti kapcsolatot korábban csak a vérben keringő D-vitamin szintje alapján mérték fel. Hosszútávú vizsgálatában azonban az amerikai kutatócsoport a kutatásban résztvevők halála után az agyszöveteikben mérhető D-vitamin szintjét is vizsgálta. Haláluk előtt pedig értékelték kognitív képességeiket, majd az évek előrehaladtával rendszeresen újravizsgálták a résztvevőket.

Bár a demencia legjobban körülírt és leggyakrabban vizsgált formája, az Alzheimer-kór fiziológiai tünetei (az agyi erek mentén keletkező plakkok és szálacskák) és az agyi D-vitamin szint között nem találtak összefüggést, arra jutottak, hogy a vitamin magasabb szintje mind a négy agyterületen hozzájárul a szellemi épség megtartásához.

Becslések szerint az évszázad közepére mintegy 150 millióra, vagyis a jelenleginek a háromszorosára rúg majd a kóros elbutulásban szenvedők száma. Arra azonban a mostani kutatás nem ad magyarázatot, pontosan milyen molekuláris mechanizmus mentén véd a D-vitamin bevitel a szellemi hanyatlással szemben, és amellett, hogy a D-vitamin és az időskori elbutulás közötti összefüggés a korábbi kutatások fényében meglehetősen ellentmondásos, a szerzők azt is kiemelik, hogy a D-vitamin hatása a nem fehér lakosság körében akár ellentétes is lehet azzal, amit a túlnyomórészt fehér résztvevők körében mértek.

Egy idén augusztusban megjelent, állatkísérleteken alapuló tanulmányban például épp ellentétes hatást mértek a D-vitamin bevitel és az Alzheimer-szerű agyi elváltozások között: épp azoknál az egereknél alakultak ki nagyobb eséllyel a kórt jelző agyi plakkok, akik nagy mennyiségben fogyasztottak D-vitamint. Egy másik, 2014-es, több mint 1600 idős ember részvételével végzett vizsgálat eredményeként viszont arról írtak, hogy több mint 50 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki demencia azoknál az idős embereknél, akik enyhe D-vitamin hiányban szenvednek, és 125 százalékkal nagyobb a kockázat azoknál, akiknek a vérében aggasztóan alacsony a D-vitamin szintje.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: