Jobban tarol a COVID-19 azokban az országokban, ahol kevesebb D-vitamint szednek

Ír kutatók szerint azokban az országokban tarolt nagyobbat a SARS-CoV-2, ahol a populációban többen vannak olyanok, akiknek nagyon alacsony a szervezetében a D-vitamin szintje. Szerintük ennek az lehet az oka, hogy a D-vitamin nemcsak a csontváz és a vázizomzat egészségét segíti idős korban, hanem fontos szerepe van az immunrendszer citokinválaszának szabályozásában és egy esetleges citokinvihar, vagyis az immunrendszer gyulladásra adott túlzott – és veszélyes – válaszának a megakadályozásában is.

Ideje lenne, hogy az élelmiszereket kötelezően dúsítsák D-vitaminnal Európa-szerte. Ha mindezt a skandináv országokban meg lehet tenni, semmi akadálya nincs, hogy Nagy-Britanniában, illetve egész Európában is ezt tegyék – mondta a Scitechdaily tudománynépszerűsítő portálnak Eamon Laird, aki a vitaminok és táplálékkiegészítők szerepét kutatja a TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) nevű, az öregedés folyamatait feltárni hivatott hosszútávú kutatási programban.

Laird és kutatótársa, Rose Ann Kenny az Irish Medical Journalben arról cikkeztek, hogy a logikusnak tűnő feltételezéssel szemben a mediterrán régióban élők körében idősebb korukra nagyobb arányban fordul elő a D-vitamin hiányos állapot, mint az északibb szélességi fokokon élőkében. Miközben a déli országokban sokat süt a nap, ami elősegíti, hogy a bőrben az UVB-sugárzás hatására több D-vitamin képződjön, a lakosság körében mégis gyakoribb a D-vitamin hiányos állapot, mint az északabbra, különösen a skandináv országokban élők szervezetében. Ez paradoxnak tűnhet ugyan, a magyarázat az ír kutatók szerint az, hogy a skandináv országokban kötelezően dúsítják az élelmiszereket D-vitaminnal, ami azonban nem általános Európa-szerte.

Írországban a TILDA-adatbázis szerint elterjedt a D-vitamin hiány, ami nemcsak a kor előrehaladtával gyakoribb, hanem a túlsúlyosakban, a diabéteszben, magasvérnyomás-betegségben szenvedőkben, valamint a férfiakban és az idősotthonokban élők körében is. A COVID-19-ről tudható, hogy épp ezekben a csoportokban okozza gyakrabban a tünetek súlyosabbá válását és az életveszélyes komplikációk kialakulását.

Noha a kutatók szerint a D-vitaminhiány és a COVID-19 okozta halálesetek száma közötti összefüggés általuk felállított hipotézise további bizonyításra szorul, a TILDA-adatbázis alapján úgy vélik, hogy a napi D-vitaminbevitel jelentős védelmet biztosítana a SARS-CoV-2 vírus legsúlyosabb tüneteivel szemben.

(Forrás: Scitechdaily.com)

