Gyerekszívű felnőttek miatt szárnyal a játékpiac

A játékgyártók hagyományosan a – főként kisgyerekes – szülők pénztárcájára támaszkodnak legnagyobb mértékben, de az utóbbi időben két tényező is jelentősen emelte a bevételeiket: az egyik az infláció, a másik pedig a „kidults” (a gyerek és a felnőttek angol megfelelőjéből képzett szó) nevű kategóriába tartozók számának növekedése, vagyis azoké a felnőtteké, akik maguknak vásárolnak gyerekjátékokat – írja a CNBC az NPD Group adatai alapján.

Az amerikai játékpiaci bevételeknek már az egynegyedét (ez az USA-ban 9 milliárd dollár) a gyerekszívű felnőttek vásárlásai teszik ki, de ha csak az árbevétel növekedését hajtó tényezőket nézzük, akkor ez a kategória felel a többletbevételek 60 százalékáért.

Az elnevezés azért valamennyire megtévesztő, az NPD a 12 évesnél idősebb vásárlókat helyezi ebbe a kategóriába – azokat, akik elvben már a saját pénzüket költik olyan játékokra, amit aztán ők maguk terveznek használni.

Fortnite-akciófigurákkal játszó felnőttek Fotó: DANIEL KARMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

Ezek a vevők általában egyszerre többet is hajlandók kiadni egy-egy játékért, és kedvelt termékeik közé tartoznak a képregényes, szuperhősös játékok, legószettek, valamint a gyűjtőknek szánt akciófigurák. Az elmúlt években a gyártók rá is álltak az olyan termékek készítésére, amelyek kifejezetten ennek a csoportnak szólnak.

A Jazwares nevű játékipari cég szakértője a CNBC-nek elmondta, az 1970-es évek végétől, nagyjából a Star Wars megjelenésétől fordult fel a játékipar: míg addig az egyre innovatívabb gyerekjátékok tervezésén volt a hangsúly, a 80-as években már a filmes brandekre épülő termékek fogytak a legjobban. Bár ekkoriban még az akciófigurákat is inkább a gyerekeknek vették a szülők, amikor ez a generáció felnőtt, sokan megtartották a játékaikat, így elterjedtté vált, hogy felnőttek dísztárgyként tartanak otthon játékokat.

A hisztérikus rajongók pillanatok alatt elkapkodták a Star Wars első részének 1999-es bemutatójára időzített legószetteket Fotó: HECTOR MATA/AFP

A legnagyobb gyártók már aktívan keresik ezt a réteget, és kiszolgálják a nosztalgiára éhes közönség igényeit: a Marvel- vagy Star Wars-univerzumhoz kapcsolódó játékokat gyakran kifejezetten felnőtteknek ajánlják. De az is ebbe a trendbe illeszkedik, hogy a játékgyártók a filmipar felé is terjeszkednek: a Mattel saját gyártású Barbie-filmje és a Hasbro-féle Dungeons & Dragons is jövőre kerül a mozikba, és egyiket sem gyerekeknek szánják.

