Orvos, ápoló és vakcinológus Barbie babákkal tiszteleg a Mattel a COVID elleni harc női hősei előtt

A világ második legnagyobb játékgyártó cége, a Mattel az elmúlt években óriási változáson ment keresztül: amellett, hogy nemrég bejelentették a fenntartható, újrahasznosított anyagokból készülő Barbie-k érkezését, a játékbabák külsejét is a korszellemhez igazították – sőt, egyesek már azzal vádolták a színes bőrű, molettebb, gendersemleges vagy épp kerekesszékes Barbie-kat is gyártó céget, hogy túltolta a woke-biciklit.

A vállalat mindenesetre továbbra is elkötelezett a nevelő célú játékbabák gyártása iránt, ezért most hat olyan Barbie-t mutatott be, amit a pandémia alatt hősiesen helyt álló nőkről mintázott. „A Barbie elismeri, hogy mindenkinek, aki a járvány frontvonalában dolgozik, óriási áldozatokat kell hoznia, szembenézve a pandémia kihívásaival. Hogy egy kis fény vetüljön az erőfeszítéseikre, megosztjuk a történeteiket, arra inspirálva a következő generációt, hogy az ilyen hősök nyomába lépjenek” – mondta a Guardiannek Lisa McKnight, a Barbie brandért felelős Mattel-alelnök.

A hat babát a következő személyekről mintázták:

Sarah Gilbertről, aki az Oxford Egyetem vakcinológusaként az AstraZeneca-oltás egyik fő fejlesztője volt;

Amy O'Sullivan New York-i nővérről, akit 2020-ban a Time a világ száz legbefolyásosabb embere közé választott;

Audrey Cruz kaliforniai orvosról, akit 9 hónapos babájától tartott távol hosszú ideig a járvány elleni küzdelme;

Chika Stacy Oriuwa torontói orvosról, aki fekete nőként az egészségügyi tanulmányok diverzitásáért harcol;

Jaqueline Goés de Jesusról, aki csapatával a Zika-vírus után most a Brazíliában terjedő koronavírust is elsőként szekvenálta;

valamint Kirby White-ról, aki a Gowns for Doctors nevű kezdeményezésével elősegítette az újrahasználható műtős ruhák terjedését a járvány alatt.

A lapnak nyilatkozó Sarah Gilbert elsőre nagyon furcsának tartotta a gesztust, de azt reméli, hogy a babák arra ösztönzik a fiatal lányokat, hogy a STEM-területeken (tudomány, technológia, mérnöki tanulmányok, matematika) képzeljék el a jövőjüket. „Azt kívánom, hogy a rólam mintázott baba olyan pályákat mutasson be a gyerekeknek, amiket esetleg nem is ismernek, például a vakcinológusét” – mondta Gilbert.

