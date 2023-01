Mesterséges intelligencia adhat jogi tanácsokat a bíróságon egy gyorshajtási ügyben

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A mesterséges intelligencia (AI) először adhat jogi tanácsot bírósági tárgyaláson egy februárban sorra kerülő gyorshajtási ügyben: a DoNotPay nevű, a világ első robotügyvédjeként hirdetett szolgáltatás az eljárás alá vont személy okostelefonján fut majd, és miután végighallgatja a tárgyalóteremben elhangzott beszédeket, kielemzi azokat, és fülhallgatón keresztül tájékoztatja a következő lépésekről a védencét.

A DoNotPay készítői a bíróság helyszínét és a gyorshajtás feltételezett elkövetőjének nevét is titokban tartja, de azt állítják, a védenc a megállapodás szerint kizárólag az app által javasoltak alapján szólal majd meg a tárgyalóteremben. Ezért azt ajánlották fel neki cserébe, hogy minden bírságot kifizetnek, amit esetlegesen kiszabnak rá.

Bár az okostelefonnal összekapcsolt fülhallgató használata a legtöbb ország legtöbb bíróságán törvénytelen, a DoNotPay talált egy olyan helyet, ahol ez hallókészüléknek minősülhet, ezért megengedett. „Technikailag szabályos, de nem hiszem, hogy megfelel a szabályok szellemének” – ismerte el a DoNotPay alapítója, Joshua Browder.

A DoNotPay 2015-ben, egyszerű chatbotként indult, amely leginkább fogyasztóvédelmi kérdésekben adott jogi tanácsokat sablonos beszélgetésekben, de 2020 óta egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az AI beépítésére az alkalmazásba. Browder szerint így már hatalmas mennyiségű jogeset feldolgozásával válik hasznossá a felhasználóinak, és Browder szerint mintegy 3 millió ügyben nyújtott már segítséget, többek között a bevándorlási jog terepén is.

A legnagyobb kihívás az alapító szerint az volt, hogy megtanítsák az AI-t arra, hogy ragaszkodjon a tényszerű állításokhoz, és ne forgassa ki a tényeket, ne legyen túl manipulatív. Browder szerint az a cél, hogy az app idővel kiváltsa az ügyvédek egy részét: „Mindig lesz egy csomó jó ügyvéd, aki az Emberi Jogok Európai Bíróságán dolgozik majd, de sokan egyszerűen túl sok pénzt kérnek azért, hogy dokumentumokat másolgassanak, és őket szerintem mindenképpen le kell váltani, és le is fogjuk.”

A New Scientist által megkérdezett kutató, Nikos Aletras (Sheffieldi Egyetem) szerint a valós idejű, hangalapú jogi tanácsadás nemcsak technológiai kihívást jelent, de a tárgyalóteremben való használata etikai és jogi kérdéseket is felvet. Mivel a teremben elhangzottakat az okostelefonos feldolgozás miatt egy harmadik fél szerverére továbbítják, a bíró könnyen arra a következtetésre juthat, hogy hangfelvételről van szó, még akkor is, ha azt gyorsan törlik – ez pedig az esetek túlnyomó többségében törvénytelen.

A szakértők ezért inkább arra tippelnek, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti, csak segíti majd az ügyvédeket, és valószínűleg nem a tárgyalóteremben, hanem az ügyek bíróságon kívüli feldolgozásában.

