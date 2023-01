Itt az első tehéntrágyából gyártott biogázzal üzemelő traktor

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A haszonállatok tartásából eredő károsanyag-kibocsátás meghaladja a közlekedését, legalábbis az ENSZ 2017-es jelentése szerint. Egy gramm fehérjére számolva a bárány- és a marhahús előállítása ezek szerint kétszázötvenszer nagyobb gázkibocsátással jár, mint a hüvelyes növényeké, a disznó és a baromfi esetében a különbség negyvenszeres.

A New Holland Agriculture egy olyan új fejlesztésű mezőgazdasági munkagépet mutatott be a napokban, amely az üzemeltetése helyszínén tehéntrágya felhasználásával előállított üzemanyaggal működik – írja New Atlas. A T7 Methane Power LNG nevű „koncepciótraktor” állítólag ugyanolyan teljesítményű, mint a hasonló dízelüzemű modellek, ugyanakkor használata jelentősen csökkenti a károsanyagkibocsátást.

A New Holland és a brit Bennamann közösen fejlesztett, jelenleg még csak prototípusokban létező rendszere a szarvasmarhatartás során keletkezett hígtrágyából anaerob organizmusokkal főként metánból álló – a földgázzal egyenértékű – biogázt termeltet, majd ezt cseppfolyósítva állít elő a munkagép speciálisan erre a célra kialakított motorját meghajtó üzemanyagot. A rendszert úgy tervezték, hogy az „bármilyen méretű állattartó gazdaságban" nyereségesen üzemeltethető legyen.

A New Holland T7 Methane Power LNG traktorának imázsfotója Fotó: New Holland Agriculture

A szarvasmarhatrágya az egyik fő forrása a szén-dioxidnál nyolcvanszor erősebb hatású üvegházgáznak számító metán globális kibocsátásának. A traktorgyártó multi szerint ezért is jelentős előrelépés az általuk fejlesztett rendszer. Annak ellenére, hogy az új traktor kipufogógáza még mindig tartalmaz szén-dioxidot. Azáltal, hogy a metánkibocsátás nagy részét hatékonyan megakadályozza, és a fosszilis tüzelőanyagokat is kiváltja, már jelentősen hozzájárul a klímacélok eléréséhez.

