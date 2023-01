Fogynak a japánok, és ez összeomlásba sodorhatja az ország gazdaságát

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Japán miniszterelnöke szerint az ország a társadalmi működésképtelenség határára sodródott, írja a BBC. Mindez a folyamatosan csökkenő születésszám következménye Kisida Fumio szerint.

A születésszámok nemcsak az ázsiai szigetországban, hanem a szomszédos államokban is csökkennek, ahogy Európában is. Az igazi problémát azonban nem önmagában az alacsony gyermekszám, hanem a társadalom jelentős elöregedése okozza. Japánban ugyanis a várható élettartam jócskán megemelkedett az utóbbi évtizedekben, a nők körében közel 90 évre.

Ennek hátterében az egészséges életmód, a rákos megbetegedések alacsony kockázata és az állhat, hogy a japán lakosság körében nem jellemző az elhízás. Így az országban a lakosság várható élettartama az OECD 2016-os adatai szerint a világon a legmagasabb, az évek többségét pedig egészségben töltik el a japánok.

Akut problémát okoz viszont az, hogy az 1970-es években születő évi 2 millió gyermek helyett tavaly mindössze 800 ezer csecsemő született a jelenleg kb. 125 milliós lakosságú országban. Ezzel Monaco után Japánban a legnagyobb a 65 éves vagy annál idősebb lakosok aránya, kb. 28 százalék. A csökkenő születésszám hátterében olyan tényezők állhatnak, mint a magas és egyre növekvő megélhetési költségek, de szerepet játszhat az is, hogy egyre több nő érvényesül a munka világában.

Ezért a miniszterelnök szerint nem halogatható tovább a kérdés megválaszolása, hogy hogyan növelhetnék a születésszámot, a megoldás érdekében pedig új kormányzati ügynökséget is létrehoznak áprilisban. Korábban is éltek már hasonló intézkedésekkel a kormányok – ezidáig sikertelenül. A demográfiai fordulat megoldása lehetne a bevándorlási feltételek lazítása is, ettől viszont egyelőre elzárkózik az ország vezetése néhány kisebb módosítástól eltekintve.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: