Bolygókat, rakétákat és repülőgépeket lehet építeni egy izgalmas új indie játékban

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Miután három évig mobiljáték formájában volt elérhető, most Windowsra és Macre is megjelent a Juno: New Origins nevű független videojáték, amely most február 2-ig 35 százalékos kedvezménnyel, 11 euróért vásárolható meg a Steamen.

Forrás: Steam / Jundroo

A platformra csütörtökön feltöltött játékban rakétákat, repülőgépeket, egyedi autókat vagy akár komplett bolygókat lehet építeni, és azokat közzétenni, így a közösség is egy kattintással kipróbálhatja a már több mint 100 ezer egyedi alkotást.

A Juno: New Origins célja elsősorban a szabad világépítés valósághű fizikai tulajdonságok mentén, de küldetéses módban is játszható.

Forrás: Steam / Jundroo

A készítők egy „szenvedélyes indie játékfejlesztőkből álló kis csapatként” mutatkoztak be a Space.com cikkében, és hat éve dolgoznak a projekten.

A játék előnye más űrjátékokhoz képest a realisztikus fizikai motor, ami lehetővé teszi, hogy a játékosok megtanulják a rakéták és más járművek működését, miközben akár a Földhöz hasonló bolygókat, Jupiter-szerű gázóriásokat vagy légkör nélküli égitesteket is létrehozhatnak.

Forrás: Steam / Jundroo

A Steamen található leírás szerint a játékosok saját űrkutatási vállalatukat irányíthatják, szerződéseket köthetnek, és bizonyos mérföldkövek elérésével új technológiák előtt nyithatnak utat, miközben interaktív oktatóanyagokból tanulhatják meg, hogyan kell rakétákat, repülőgépeket és más járműveket építeni és működtetni.