Olyan hatékonyan öli a gombát egy új molekula, hogy Keanu Reevesről nevezték el

A Pseudomonas nemzetséghez tartozó baktériumoknak erős antimikrobiális hatású melléktermékei vannak, amelyek mind a növényi gombabetegségek, mind az embert támadó gombák ellen hatásos – fedezték fel a jénai Leibniz Intézet kutatói. Sőt, nem egyszerűen hatásosak ezek a molekulák, hanem egyenesen halálosak: felfedezői szerint olyan hatékonyan ölnek, mint filmszerepeiben Keanu Reeves, így a molekulacsoport a színészről kapta a nevét.

A baktériumokban található molekulák hatékonyak például a Botrytis cinerea nevű kártevő ellen is, amely a szürkepenész kiváltásával minden évben hatalmas terméskiesést okoz, de az olyan, emberre veszélyes gombákkal is felveszi a harcot, mint a Candida albicans. A molekula a vizsgálatok szerint növényi és emberi sejtekre is ártalmatlan.

A Journal of the American Chemical Society folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője, Sebastian Götze szerint a keanumicinek így környezetbarát alternatívát jelenthetnek a vegyi növényvédőszereknek, valamint az antimikotikumokra rezisztenssé vált humánpatogén gombák elleni küzdelemben is. A keanumicin A, B és C nevű molekulák a szappanszerű tulajdonságokkal rendelkező nem riboszomális lipopeptidek csoportjába tartoznak.

A kutatók tudták, hogy a nemzetségbe tartozó baktériumok rendkívül mérgezők a velük táplálkozó amőbákra nézve, ezért azt feltételezték, hogy az amőbákkal hasonló tulajdonságokat mutató gombákkal szemben is be lehet vetni őket. Ezt az Erfurti Műszaki Egyetem kertészeti kutatóközpontjában tesztelték, ahol a keanumicinek hatásosnak bizonyultak a hortenzialevelek szürkepenészes rothadása ellen. Itt már olyan folyékony kultúra meggátolta a gomba terjedését, ami nem tartalmazta a baktérium sejtjeit.

A rothadást okozó Botrytis cinerea több mint 200 különböző gyümölcs- és zöldségfajtát érint, de leginkább az epret és a szőlőt veszélyezteti.

Götze szerint a jövőben az emberek gombás fertőzéseit gátló szerekben is felhasználhatják a Mátrix- vagy a John Wick-szériából ismert színész után elnevezett molekulát, ami jelentős eredmény lenne, mert a forgalomban lévő szerekre egyre rezisztensebbnek mutatkoznak a gombák.